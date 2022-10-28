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Военный эксперт пояснил, куда делись мобилизованные русские солдаты

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  • 28.10.2022, 10:36
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Военный эксперт пояснил, куда делись мобилизованные русские солдаты

У них возникли проблемы с командирами.

Только небольшая часть русских новомобилизованных оказалась на фронтах войны России и Украины. Остальные пока в стране-агрессоре, России. Такую информацию «24 каналу» озвучил военный эксперт Игаль Левин.

По его словам, у оккупантов большие проблемы с тем, как правильно распределить и использовать новых людей.

По данным Левина, русским генералам удалось мобилизовать минимум две сотни тысяч человек. Но очень небольшую часть (максимум 10 тысяч) удалось перебросить на фронты ‒ в том числе на Восток и Юг (в район Сватово и Херсона).

«Остальные находятся в России. У них проблемы с командирами. К тому же у них нет кадрированных частей», – отметил Левин.

Эксперт напомнил, что кадрированные части – это специальные подразделения, которые заранее готовы для мобилизации. Они пополняются людьми из резерва и быстро становятся полноценными частями. Но русские генералы свои кадрированные части расформировали еще в начале 2010-х.

«В Украине, кстати, кадрированные части были. В России не было. Мобилизированных, брошенных на Юг и Восток, отправили в регулярные части восполнить огромные потери», ‒ подытожил Левин.

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