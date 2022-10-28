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Байден резко отреагировал на заявление Путина о ядерной бомбе

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  • 28.10.2022, 10:38
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Байден резко отреагировал на заявление Путина о ядерной бомбе
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США посоветовал РФ убираться прочь из Украины.

Президент России Владимир Путин отрицает какие-либо намерения применить ядерное оружие против Украины. Глава Белого дома Джо Байден назвал риторику российского коллеги достаточно опасной.

Об этом Байден заявил в комментарии Newsnation.

«Если он не намерен, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности использования тактического ядерного оружия? Он был очень опасен в том, как он подошел к этому. Он может положить этому конец. Убирайтесь прочь из Украины», - заявил Байден.

Отметим, что, по словам Путина, пока ядерное оружие существует, миру всегда будет угрожать опасность его применения. В то же время глава Кремля отрицал якобы намерения использовать его против Украины.

«Что происходит на самом деле. Мы инициативно ничего никогда не говорили о возможности применения ядерного оружия, а лишь намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали западные лидеры», – заявил Путин.

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