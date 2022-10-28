Байден резко отреагировал на заявление Путина о ядерной бомбе

Байден резко отреагировал на заявление Путина о ядерной бомбе2
- 28.10.2022, 10:38
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Президент США посоветовал РФ убираться прочь из Украины.
Президент России Владимир Путин отрицает какие-либо намерения применить ядерное оружие против Украины. Глава Белого дома Джо Байден назвал риторику российского коллеги достаточно опасной.
Об этом Байден заявил в комментарии Newsnation.
«Если он не намерен, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности использования тактического ядерного оружия? Он был очень опасен в том, как он подошел к этому. Он может положить этому конец. Убирайтесь прочь из Украины», - заявил Байден.
Отметим, что, по словам Путина, пока ядерное оружие существует, миру всегда будет угрожать опасность его применения. В то же время глава Кремля отрицал якобы намерения использовать его против Украины.
«Что происходит на самом деле. Мы инициативно ничего никогда не говорили о возможности применения ядерного оружия, а лишь намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали западные лидеры», – заявил Путин.