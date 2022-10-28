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Фанатка «русского мира» звала оккупантов на Донбасс и поплатилась

  • 28.10.2022, 10:45
  • 3,926
Фанатка «русского мира» звала оккупантов на Донбасс и поплатилась

Кадыровцы ограбили дом пророссийской жительницы Донецкой области.

Кадыровцы ограбили дом пророссийской жительницы Донецкой области, звавшей российскую армию в Украину, пишет УНИАН.

На опубликованном в сети видео слышно, как женщина около 4 минут спрашивает у кадыровцев, которые пришли в ее дом, почему те ее ограбили.

Украинка вернулась домой после того, как вывезла из зоны боевых действий своих несовершеннолетних детей. Но в доме она увидела отряд бойцов Кадырова с автоматами, а в комнатах - пакеты со своими вещами, которые те пытались унести.

В ответ оккупанты утверждали, что просто переночевали, так как ее соседи заявили, что здесь никто не живет.

Тогда женщина специально еще раз прошлась по дому, снимая на камеру беспорядок и смарадеренное имущество, которое «гости» готовились унести.

«Ребят, я думала, вы защищать нас едете. Я радовалась, честно. Я ж*пу рвала за вас, а вы что делаете», - призналась она, добавив, что на фронте воюет ее отец, а брат погиб. Правда, женщина не уточнила, в каких войска проходят службу ее родственники.

Позже женщина вместе с супругом установила, что кадыровцы вынесли также сейф.

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