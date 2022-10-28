закрыть
28 октября 2022, пятница, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Министр обороны Латвии: Время Лукашенко истекло

  • 28.10.2022, 10:49
  • 1,702
Министр обороны Латвии: Время Лукашенко истекло
Артис Пабрикс
Фото: Zane Bitere/ LETA

Белорусы не одобряют войну против Украины.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью «Настоящему Времени» рассказал, что не сомневается в том, что война в Украине закончится победой Киева, и заметил, что «время Лукашенко истекло», а позиция руководства Венгрии по Украине «близка к предательству». Он отдельно подчеркнул, что позиция по Украине и вопросу оказания ей военной помощи стала для Латвии индикатором того, кому можно доверять: «Мы можем доверять тем [странам], которые в жизни показывают: они в Альянсе. А не тем, кто говорит очень красивые слова, но попросту смываются, когда возникает проблема: это уже не друзья», – заметил он.

– Скажите, вы сказали, что мы точно знаем, кто наш противник и кто наш недруг, упоминая при этом Россию. А Беларусь вы относите к таким странам?

– Очень сложный вопрос, потому что по милитарным принципам, по военным принципам мы не видим сейчас Беларусь как автономное государство. Она по военным принципам контролируется Россией.

Конечно, вопрос Беларуси в будущем будет открыт. Потому что будущее Беларуси зависит от того, как Россия закончит эту войну. И я думаю, что есть очень большая возможность, что Беларусь опять станет независимым и даже демократическим государством. Потому что общество Беларуси по сравнению с российским обществом не так прозомбировано: они не хотят эту войну, они не одобряют эту войну против Украины.

Я думаю, сам Лукашенко в своем уме и сердце тоже в этом сомневается, но он хочет выжить как-то. И в конкретной ситуации он находится в очень узком тоннеле, где, с одной стороны, он зависит от Путина очень сильно, а с другой стороны, понимает, что он должен как-то все-таки от него отличаться. То есть я не бросил совсем еще все надежды на светлое будущее для Беларуси. Это случится не раньше, как после окончания этой войны... Но время Лукашенко истекает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский