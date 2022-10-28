Министр обороны Латвии: Время Лукашенко истекло 28.10.2022, 10:49

1,702

Артис Пабрикс

Фото: Zane Bitere/ LETA

Белорусы не одобряют войну против Украины.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью «Настоящему Времени» рассказал, что не сомневается в том, что война в Украине закончится победой Киева, и заметил, что «время Лукашенко истекло», а позиция руководства Венгрии по Украине «близка к предательству». Он отдельно подчеркнул, что позиция по Украине и вопросу оказания ей военной помощи стала для Латвии индикатором того, кому можно доверять: «Мы можем доверять тем [странам], которые в жизни показывают: они в Альянсе. А не тем, кто говорит очень красивые слова, но попросту смываются, когда возникает проблема: это уже не друзья», – заметил он.

– Скажите, вы сказали, что мы точно знаем, кто наш противник и кто наш недруг, упоминая при этом Россию. А Беларусь вы относите к таким странам?

– Очень сложный вопрос, потому что по милитарным принципам, по военным принципам мы не видим сейчас Беларусь как автономное государство. Она по военным принципам контролируется Россией.

Конечно, вопрос Беларуси в будущем будет открыт. Потому что будущее Беларуси зависит от того, как Россия закончит эту войну. И я думаю, что есть очень большая возможность, что Беларусь опять станет независимым и даже демократическим государством. Потому что общество Беларуси по сравнению с российским обществом не так прозомбировано: они не хотят эту войну, они не одобряют эту войну против Украины.

Я думаю, сам Лукашенко в своем уме и сердце тоже в этом сомневается, но он хочет выжить как-то. И в конкретной ситуации он находится в очень узком тоннеле, где, с одной стороны, он зависит от Путина очень сильно, а с другой стороны, понимает, что он должен как-то все-таки от него отличаться. То есть я не бросил совсем еще все надежды на светлое будущее для Беларуси. Это случится не раньше, как после окончания этой войны... Но время Лукашенко истекает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».