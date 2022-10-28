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Лунинец стал одним из основных мест разгрузки российских боеприпасов

  • 28.10.2022, 11:01
Лунинец стал одним из основных мест разгрузки российских боеприпасов

Боеприпасы ввозят в обыкновенных, а не специальных вагонах.

«Сообщество железнодорожников Беларуси» опубликовало статистику по количеству боеприпасов, ввезённых из РФ. С февраля по август этого года в нашу страну из России было завезено 37.267 тонн «учтенных боеприпасов». Это 1 390 вагонов.

Наибольшее количество было в феврале — 26.769 тонн.

В числе основных мест разгрузки боеприпасов была железнодорожная станция Лунинец, станции Гомельской области, а также станции Лида, Барановичи, Осиповичи, Брест и некоторые другие.

Как сообщает очевидец «Медиа-Полесью», выгрузка в Лунинце происходила на дальних путях, это хорошо было видно с путепровода. Тогда стояло как минимум два вагона, из которых осуществлялась выгрузка.

Вагоны не специальные — самые обыкновенные. Рядом работал грузоподъемный механизм на базе военного автомобиля.

В нескольких десятках метров дежурил пожарный автомобиль Лунинецкого РОЧС.

Под перевозку взрывчатых материалов (1-й класс опасности) у БелЖД арендовало Управление военных сообщений РБ и Центральное управление военных сообщений МО РФ.

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