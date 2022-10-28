В Украине ликвидировали оккупанта - сына моряка с затонувшей подлодки «Курск» 8 28.10.2022, 11:04

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Россиянин хотел продолжить «династию» военных.

На войне в Украине ликвидировали 25-летнего оккупанта Даниса Ишмуратова из Башкортостана. Он был сыном мичмана Фаниса Ишмуратова, погибшего на подводной лодке «Курск» в 2000 году.

Об этом сообщили в российских соцсетях. Также информацию подтвердил один из журналистов «Коммерсанта».

Детали смерти российского военного преступника пропагандисты не уточнили. Только отметили, что его похороны состоятся 30 октября в селе Мерясово Баймакского района Республики Башкортостан.

Захватчика похоронят рядом с могилой отца – тот умер в 26 лет, когда Ишмуратову младшему было три года.

О самом оккупанте росСМИ тоже пишут не многословно, но делают отсылку на его интервью газете «Коммерсант», взятое в августе 2022-го – на шестой месяц войны РФ против Украины.

Согласно нему, Данис Ишмуратов после школы и учебы на агрария, не нашел себя в гражданской жизни, поэтому подался в армию. С 2021 года он служил на 201-й российской военной базе в Таджикистане по контракту.

«Отец был мичманом, в сухопутных войсках это, получается, прапорщик. Я сейчас рядовой, хочу догнать отца по погонам. Мечтаю получить звание офицера, воспитать много детей, минимум семерых. Хочу быть многодетным отцом, чтобы были дом, банька, дети, чтобы мама радовалась внукам», – радовался захватчик.

Также оккупант размышлял, что после участия в войне против Украины пойдет на службу в военно-морских силах РФ, более того, мечтал, чтобы его дети продолжили династию военных... преступников, как он сам.

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