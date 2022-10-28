«К Новому году мы начали готовиться еще в сентябре» 28.10.2022, 11:09

Как белорусы относятся к праздникам и сколько тратят на подарки себе и близким.

В октябре в Беларуси отметили сразу два праздника: День матери и новоиспеченный День отца. На носу Хэллоуин, да и Новый год не за горами. Есть мнение, что в кризисные времена людям не до праздников – расходы на развлечения и подарки, как правило, урезаются в первую очередь. Журналисты myfin.by вышли на улицы Минска, чтобы узнать, как в нынешних условиях белорусы относятся к торжествам, сколько денег тратят на подготовку к праздникам и берут ли займы или кредиты, чтобы купить подарки.

Минчанка Ирина работает редактором издательства. Женщина призналась, что праздники не очень любит. А сейчас и вовсе не понимает, как можно отвлекаться на различные торжества:

– Жизнь такая сложная, и сейчас особенно тревожно за будущее. Какие праздники? День матери и отца не отмечали, просто дети прислали поздравления на телефон. Хэллоуин – вообще не понимаю, что за праздник. Мне уже 50 лет, а это скорее для молодежи. Но Новый год все-таки праздновать буду – по традиции вместе с мужем.

Дети обычно приезжают к нам вечером с подарками, немного сидят за столом и убегают встречать с компанией в кафе. Продукты для праздничного стола я покупаю заранее – где-то в начале декабря. Затариваюсь на распродажах: беру икру, красную рыбу, сухую колбасу, ветчину, горошек для «Оливье», оливки, шампанское. В общем, немного – стол от еды не ломится. Но еще дня два после Нового года едим, что осталось.

Если говорить про расходы, то на праздничный стол трачу чуть больше 130 рублей. Сумму на подарки назвать сложно, дорогие презенты не покупаю, поэтому никаких кредитов и рассрочек не беру.

А вот студентка Алина, наоборот, старается отмечать все праздники. На День матери девушка подарила маме коробку конфет, папе на День отца презентовала носки. Сейчас готовится к Хэллоуину.

– Хэллоуин – прикольный праздник. Все наряжаются, веселятся. Скорее всего, пойду с однокурсниками на вечеринку в ночной клуб. Планирую потратить около 50 рублей. На Новый год поеду домой в Барановичи, чтобы отметить вместе с семьей. Подарки дорогие покупать не планирую, так, по мелочи – до 50 рублей. На стипендию не разгуляешься.

Пенсионер Юрий Петрович поддерживает позицию Алины и считает, что отмечать праздники нужно в любые времена – без них жизнь неинтересная.

– Отмечаем в основном в кругу семьи. Новые праздники типа Дня отца обычно проходят мимо нас, а вот традиционные советские и религиозные – празднуем с удовольствием.

К Новому году начинаем готовиться в 20-х числах декабря. Всей семьей придумываем концертную программу: дети и внуки разучивают песни и стихи. Заранее закупаем продукты к праздничному столу – тратим около 150 рублей.

Обязательно дарим друг другу подарки. Презенты также покупаем заранее и выбираем не дороже 50–80 рублей на человека, чтобы не обременять близких ответными подарками.

Иногда можем, конечно, на праздник презентовать дорогие вещи типа телевизора, стиральной машины или холодильника. Но подобные моменты предпочитаем внутри семьи обсуждать заранее, так как под подобные подарки может потребоваться кредит или рассрочка.

Спросили про отношение к праздником и сотрудника службы безопасности минского метрополитена. Александр ответил, что праздники должны быть в жизни каждого обязательно, но сам молодой человек отмечает их не всегда.

– Например, в День матери дома мы застолье не устраивали – жена просто сходила к ребенку в детский сад на утренник. Про Новый год думать еще рано. Обычно мы начинаем готовиться, покупать продукты и подарки, за две недели до праздника. В прошлом году на Новый год ушло примерно 300 рублей. В этом, думаю, потратим чуть больше – цены выросли. Никаких крупных подарков покупать не планируем. Недавно купили в рассрочку телевизор. Поэтому плачу за него около 220 рублей каждый месяц.

Врач Мария тоже считает, что жизнь без праздников – это не жизнь, и старается отмечать их все.

– На Новый год мы с мужем любим куда-то уезжать. Раньше за границу летали, сейчас с этим сложно. Скорее всего, на Новый год снимем номер в отеле или поедем на отдых в белорусский санаторий. Обойдемся без кредитов, как и раньше. Обычно заранее откладываем средства на подарки для себя и близких, считаем, что праздник – это не повод влезать в кредит.

Праздник – это больше про уют, тепло. Здесь главное провести время вместе с родными и друзьями, пообщаться, а не устраивать соревнование, чей подарок круче.

Продавец Татьяна к праздникам относится серьезно – заранее планирует, как их отмечать и что друг другу дарить.

– У меня два сына – 10 и 16 лет. Они любят абсолютно все праздники, поэтому мы их все и отмечаем. На День матери, например, ходила к сыну в колледж на концерт. Всей семьей даже День отца в этом году отмечали – поздравили мужа вместе с детьми.

На подарки обычно тратим 30–50 рублей. К Новому году мы начали готовиться еще в сентябре – собрала в лесу шишки, чтобы сделать вместе с детьми игрушки на елку своими руками. Уже сейчас прицениваюсь: смотрю продукты в магазине на скидках и покупаю, если цена устраивает.

На праздничный стол уходит обычно около 200 рублей. Если часть продуктов покупать заранее, то эту сумму можно разбить на 2-3 месяца. Так менее заметно для семейного бюджета. Мы живем по средствам, поэтому кредиты и рассрочки не берем. На крупные покупки копим год-два.

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