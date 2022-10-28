Российские пропагандисты заявили о приезде в ОРДЛО человека, который «круче» Путина 11 28.10.2022, 11:14

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Раскол между Кремлем и «военной партией» в РФ усиливается.

На будущих выходных, 29 и 30 октября, оккупированный Донбасс может посетить некий «влиятельный человек».

Об этом сообщил пропагандист Кремля Константин Долгов вечером 27 октября на своем канале в Telegram, передает dialog.ua.

Пропагандист уверяет, что визитер будет даже «круче» российского диктатора Владимира Путина.

«Ого, кто едет в «ДНР» на днях! Я, когда узнал, удивился даже больше, чем если бы поехал сам ВВП! (...) Ждем, это будет очень круто!» - похвастался Долгов. Называть имя визитера пропагандист отказался, так как решение о поездке еще не принято окончательно и все может сорваться.

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