Российские пропагандисты заявили о приезде в ОРДЛО человека, который «круче» Путина

Российские пропагандисты заявили о приезде в ОРДЛО человека, который «круче» Путина11
- 28.10.2022, 11:14
- 7,986
Раскол между Кремлем и «военной партией» в РФ усиливается.
На будущих выходных, 29 и 30 октября, оккупированный Донбасс может посетить некий «влиятельный человек».
Об этом сообщил пропагандист Кремля Константин Долгов вечером 27 октября на своем канале в Telegram, передает dialog.ua.
Пропагандист уверяет, что визитер будет даже «круче» российского диктатора Владимира Путина.
«Ого, кто едет в «ДНР» на днях! Я, когда узнал, удивился даже больше, чем если бы поехал сам ВВП! (...) Ждем, это будет очень круто!» - похвастался Долгов. Называть имя визитера пропагандист отказался, так как решение о поездке еще не принято окончательно и все может сорваться.