Штурм с нескольких сторон: войска РФ боятся попасть в «мешок» на Донбассе 28.10.2022, 11:24

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Украинская армия усилила наступление на позиции врага.

ВСУ продолжают проводить контрнаступательные действия на нескольких участках фронта.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По данным российских источников, украинские войска вели контрнаступательные действия на северо-востоке Харьковской области и на линии Кременная-Лисичанск. Украинские силы также проводили ограниченные наземные штурмы в Херсонской области, а российские войска продолжают вести обстрелы Донецкой области.

Восток Украины

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции вдоль линии Кременная-Лисичанск Донецкой области. Вероятно, бои также идут вокруг Белогоровки, украинские наступательные операции продолжаются и к югу от Кременной. Россияне озабочены будущим украинским штурмом с нескольких сторон.

Российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. Украинские силы смогли отразить штурмы Бахмута к северо-востоку от города в районе Соледара (13 км к северо-востоку от Бахмута) и к югу от города в районе Иванграда (4 км к югу от Бахмута) и Майорска.

Юг Украины

Российские войска проводят оборонительные операции вдоль восточного берега реки Днепр в ожидании наступления украинских войск. Оккупанты укрепляют позиции на восточном берегу и ведут активную воздушную разведку. Украинские силы удерживают свои позиции и активно угрожают российским войскам артиллерийским огнем.

Есть вероятность, что украинские войска совершили ограниченные наземные атаки в Херсонской области. Они также стягивают резервы в район Давидова Брода на западе Херсонской области и вдоль линии фронта к северу от района Берислав-Новая Каховка. ВСУ проводят кампанию блокирования районов концентрации россиян и военных активов Херсонской области.

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