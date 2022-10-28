Лукашисты испугались могилевчанина, который объездил автостопом всю Беларусь 5 28.10.2022, 11:26

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Алексея Воронцова обвинили в поиске единомышленников.

В провластном телеграм-канале, близком к силовикам, 28 октября отчитались о задержании молодого человека, который в 2020 году якобы ездил автостопом по Беларуси в поисках «сообщников», чтобы вместе с ними участвовать в протестах, пишет zerkalo.io.

Задержали парня сотрудники ГУБОПиК. В сообщении выложили фото его комнаты, перевернутой вверх дном во время обыска.

Сам молодой человек в «покаянном» видео говорит, что его зовут Алексей Воронцов и он житель Могилева. По его словам, в августе 2020 года он ходил на протестные акции и «оставлял плохие комментарии» в чатах в Telegram.

Авторы канала утверждают, что задержанный вдобавок еще и объездил автостопом всю Беларусь с мыслями найти единомышленников, чтобы вместе «шатать режим».

Сейчас Алексей находится в ИВС.

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