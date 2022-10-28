Лукашисты испугались могилевчанина, который объездил автостопом всю Беларусь

Лукашисты испугались могилевчанина, который объездил автостопом всю Беларусь5
- 28.10.2022, 11:26
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Алексея Воронцова обвинили в поиске единомышленников.
В провластном телеграм-канале, близком к силовикам, 28 октября отчитались о задержании молодого человека, который в 2020 году якобы ездил автостопом по Беларуси в поисках «сообщников», чтобы вместе с ними участвовать в протестах, пишет zerkalo.io.
Задержали парня сотрудники ГУБОПиК. В сообщении выложили фото его комнаты, перевернутой вверх дном во время обыска.
Сам молодой человек в «покаянном» видео говорит, что его зовут Алексей Воронцов и он житель Могилева. По его словам, в августе 2020 года он ходил на протестные акции и «оставлял плохие комментарии» в чатах в Telegram.
Авторы канала утверждают, что задержанный вдобавок еще и объездил автостопом всю Беларусь с мыслями найти единомышленников, чтобы вместе «шатать режим».
Сейчас Алексей находится в ИВС.