Украинские десантники взяли в плен целое подразделение мобилизованных россиян 6 28.10.2022, 11:29

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Большинство из них были призваны в Белгородской области РФ.

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады захватили в плен сразу 12 российских оккупантов.

Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

По словам самих пленных, почти все из них были мобилизованы кремлевским режимом из Белгородской области РФ, еще двое — из Липецка и Владимира.

Согласно имеющимся данным, обнародованные кадры были сняты где-то на востоке Украины.

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