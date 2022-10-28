«Чем дальше от центра — тем ближе к народу» 28.10.2022, 11:35

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Белорус рассказал об интересном путешествии по Ливану.

В мире есть страны, которые как нельзя лучше подходят под определение идеальных направлений для путешествий, однако особой популярностью у туристов пока еще не пользуются. Так подумал Александр и рванул в Ливан. Свою историю он рассказал сайту onliner.by.

При упоминании о Ливане белорусу первым делом приходит на ум столица государства — Бейрут, то и дело мелькающий в различных приключенческих фильмах с динамичными эпизодами погонь на преклонных лет Mercedes и упоминаемый в сводках трагичных событий вроде взрыва в порту в 2020 году. На самом деле Ливан — это горы с заснеженными вершинами, теплое море, исторические памятники, природные богатства и, конечно же, гостеприимство жителей и шарм Ближнего Востока. Площадь Ливана примерно в 20 раз меньше площади Беларуси, а население — более 6 млн человек. До гражданской войны 1975—1990-х годов Ливан был процветающим государством с преобладающей долей христианского населения (сейчас 60% исповедует ислам). В те годы страна пользовалась популярностью у состоятельных туристов с Ближнего Востока. После войны про какое-то интенсивное восстановление говорить не приходится. Но туризм развивается.

Добираться до Ливана проще всего из Турции, хотя рейсы в Бейрут с вылетом из различных стран осуществляют многие авиакомпании. В этом году стоимость билетов в обе стороны на рейс Анталия — Бейрут у Pegasus Airlines составила $150. Но нужно учитывать один момент: если в паспорте есть штамп о посещении Израиля, то, вероятнее всего, в страну не впустят.

С общественным транспортом в Бейруте (да и в Ливане в целом) практически «никак», поэтому добираться из аэропорта до города придется на такси. На выходе из аэропорта ожидает достаточное количество желающих отвезти вас по нужному адресу за ваши кровные $15—20. Но мы на Востоке — торг поощряется.

Оптимальным же вариантом будет использование Uber. Например, обратный путь из Бейрута до аэропорта при использовании приложения обошелся в $2.

Я запланировал аренду автомобиля в Ливане, поэтому меня встретили в аэропорту и отвезли в офис прокатной компании. Желательно бронировать машину минимум за сутки.

Один из ключевых моментов, на который следует обратить внимание перед поездкой, — деньги. Здесь в ходу ливанский фунт (в стране именуется лирой). На него есть три обменных курса: официальный ($1 = 1500 фунтов), курс для банковских карт ($1 = 8500 фунтов) и реальный — он же «черный», — который может меняться в течение дня ($1 = 27 000 фунтов). Разбежка впечатляет. Одним словом, про расчеты картой в Ливане можно забыть. Наличные доллары закроют все потребности. Обменять их можно не только в обменниках, но и практически в любом магазинчике. Долларами можно расплатиться в такси, во фруктовых лавках и так далее, а сдачу получить в фунтах. Поэтому целесообразно иметь с собой купюры малого номинала. Скорость местной инфляции можно оценить по тому факту, что реальный курс с мая по октябрь вырос с 27 000 до 39 000 за доллар.

Стоимость арендного жилья низкой назвать не получится — ценники находятся ориентировочно на уровне Западной Европы, да и бюджетных вариантов совсем не много. Гостиницу можно забронировать заранее при помощи сервисов вроде Booking. В моем случае хостел с завтраками в центре Бейрута обошелся в $20 за сутки.

Бейрут очень разный, и впечатление о нем в основном сформируется в зависимости от мест, в которых вы окажетесь. Стандартный туристический маршрут с «наилучшей картинкой» — центр, симпатичная набережная, несколько аккуратных улиц с барами и ресторанами.

Чашка американо в приличной кофейне — 40 000 фунтов.

Чем дальше от центра — тем ближе к народу.

На периферийных «нетуристических» улочках в глаза сразу же бросается «сетевой хаос» — решения по прокладке проводов от опор линий электропередач и между зданиями явно далеки от нормативных.

Несколько раз недалеко от рынков довелось наткнуться на «мини-полигоны ТБО», расположенные прямо на проезжей части. И это отнюдь не окраина города.

А вот рынки как раз очень понравились. Большое количество людей, суета, своя уникальная атмосфера. Именно на рынках ощущается то самое «дыхание Востока». Многие продавцы работают до позднего вечера.

Цены на фрукты и овощи по нашим меркам низкие. Как пример — 0,5 литра апельсинового фреша, оперативно выдавливаемого при вас, стоил 10 000 фунтов.

Ночной Бейрут, несмотря на кажущуюся мрачность, никаких негативных сюрпризов не преподнес даже при прогулке по далеко не центральным улицам. Жизнь хоть и замедляется, но не останавливается полностью.

При планировании путешествия по Ливану на прокатном автомобиле необходимо учитывать местные особенности дорожного движения. Если на загородных дорогах и в небольших населенных пунктах все, в принципе, стандартно, то в крупных городах движение весьма интенсивное. С точки зрения среднестатистического европейского водителя — местами даже агрессивное. Пренебрежение поворотниками и резкие маневры здесь обычное дело. Приличное количество двухколесной техники в потоке еще больше «усугубляет» ситуацию. Поэтому желательно заранее оценить свои силы и иметь в виду высокую вероятность попадания в какое-нибудь мелкое ДТП.

Фирм по прокату автомобилей не много — соответственно, и прайс не самый приятный. Минимальная суточная стоимость при аренде на трое суток у конторы с кучей гневных отзывов и рейтингом чуть более 2 по 5-балльной шкале составила $35. У именитых фирм цены значительно выше. Неприятная особенность: в качестве депозита на вашей банковской карте на месяц блокируется $700, которые в дальнейшем идут на погашение расходов при попадании в ДТП, оплату штрафов с камер фото- и видеофиксации нарушений и так далее. С технической точки зрения фирме не составит никакого труда просто списать эти деньги под любым надуманным предлогом (что, судя по отзывам, с некоторыми туристами и происходило). В определенный ступор в процессе оформления бумаг ввел факт записи в бланк договора не только номера банковской карты, на которой заблокировался депозит, но и ее CVV-кода. Поэтому на всякий пожарный для аренды авто рекомендуется иметь отдельную платежную карту только с суммой депозита на счету.

Несмотря на множество мелких царапин на кузове, с машиной мне однозначно повезло. Даже не столько с конкретным экземпляром, сколько с моделью и комплектацией. С учетом преобладающей горной местности, бо́льшую часть времени в Ливане вы едете либо вверх, либо вниз, и наличие АКПП становится особенно актуальным. Ну а малый вес и «заводной» характер автомобиля будут очень кстати в крупных городах и на крутых подъемах. То есть Nissan Micra подошел идеально.

Пора покидать Бейрут и отправляться на осмотр ключевых must see страны. В навигатор вбиты основные интересности, составлен примерный маршрут. Можно выдвигаться.

Первой в списке значится природная достопримечательность — гроты Джейта. Гроты представляют из себя разветвленную сеть пещер с причудливыми сталактитами и сталагмитами. К посещению доступны две пещеры: частично затопленная нижняя, осмотр которой осуществляется на лодках, и достаточно протяженная и эффектно подсвеченная верхняя. К сожалению, снимать в пещерах запрещено, но на просторах сети изображений предостаточно. Место уникальное, очень интересное и однозначно рекомендуется к посещению.

Далее движемся вдоль побережья на север.

Следующая точка — небольшой портово-курортный городок Джуния, в котором на горе Харисса на высоте 650 метров над уровнем моря установлена Ливанская Дева Мария — отлитый из бронзы памятник, окрашенный в белый цвет и видимый из любой точки города. Добраться до памятника можно как на автомобиле, так и при помощи канатного подъемника. Второй вариант увлекательнее. Подъемник отправляется от побережья и доставляет на верхнюю станцию, расположенную на высоте 530 метров.

Местами подъемник движется совсем близко к соседним зданиям — с расстояния всего в несколько метров можно наблюдать окна многоэтажек.

На верхней станции можно посидеть в кафе с отличным видом.

Дальнейший путь наверх — либо пешком, либо на фуникулере.

Памятник расположен в небольшом парке, где царит атмосфера спокойствия и умиротворения. В основании — небольшая часовенка, рядом — базилика.

Сверху открывается шикарный панорамный вид на залив и город. При желании можно разнообразить досуг параглайдингом.

Продолжаем свой путь вдоль побережья. Следующая точка — город Джебейль, где мы погрузимся в историю.

Джебейль (ранее Библос) — старейший город в мире, известный с 4 тысячелетия до н. э. Все это время в нем не прекращали жить люди. Говорят, именно здесь зародилась письменность. Окруженная стеной историческая часть города представляет собой обширную зону археологических раскопок. Настоящий Клондайк для любителей древности.

Очередная достопримечательность — природная. Чтобы до нее добраться, необходимо отклониться от побережья. Пришло время наслаждаться горными пейзажами и извилистыми дорожками.

Водопад Баатара находится недалеко от города Таннорин. Высота падения воды — 225 метров. Припарковав автомобиль и проделав относительно непродолжительный путь, я любовался водопадом издали с бесплатной смотровой площадки.

Путь же непосредственно к водопаду требует некоторых финансовых трат и вполне себе ощущающейся физической нагрузки. Но оно того стоит.

Обязательная программа первого «арендного» дня выполнена, и можно ехать в Триполи, где запланирована ночевка. Причем ехать можно неспешно, любуясь окружающими видами.

В придорожном кафе языковой барьер преодолеть не удалось — пришлось тыкать пальцем в картинки блюд. Неприглядный интерьер заведения здесь никоим образом не сказывается на качестве еды. Две шаурмы и местная газировка обошлись в 95 000 фунтов.

Сам город Триполи понравился настолько, что описать его в одной статье невозможно. Наверное, этому стоит посвятить отдельный материал.

Наутро выдвинулся в направлении основной (на мой взгляд) достопримечательности Ливана — древнего комплекса Баальбек, занесенного по многим параметрам в Книгу рекордов Гиннесса. Но для того чтобы добраться до комплекса, расположенного вдали от побережья, необходимо пересечь горы. Направление строго на заснеженные вершины.

Виды открываются шикарные.

Чем ближе к перевалу, тем больше появляется снега вдоль проезжей части. В случае неблагоприятных погодных условий проезд через перевал закрывают.

На вершине — непередаваемые ощущения, ведь раньше мне не доводилось находиться в узком снежном «коридоре» с высотой «стен» в несколько метров и слышать небольшие удары по крыше от мелких падающих сверху камешков. Нужно учитывать, что камни могут быть покрупнее. Разъехаться в «коридоре» два автомобиля не в состоянии, поэтому приходится ехать аккуратно и в случае необходимости пропускать встречный транспорт.

За перевалом все те же отменные виды.

Контрольно-пропускные пункты на дорогах в Ливане — явление не редкое.

Вот мы и в городе, хранящем множество загадок.

Древний храмовый комплекс поражает. Фотографии не в состоянии передать размах и масштабы осуществленного когда-то давным-давно строительства, к которому приложила руку не одна культура. Возведенный римлянами и впечатляющий своей грандиозностью храм Юпитера построен на еще более древнем мегалитическом основании, состоящем из каменных блоков весом 360 тонн каждый и идеально подогнанных друг к другу. Вся прогулка по комплексу — это одно сплошное «Как?!» Как можно было перемещать настолько тяжелые блоки из карьера к месту строительства? Как можно было так идеально подогнать их друг к другу, что между ними не проходит и лезвие? Как вообще можно было изготовить геометрически ровные элементы огромных колонн и их оснований с плоскостями, будто срезанными лазером? Как можно было водрузить многотонные части колонн друг на друга?

Окунуться в атмосферу мощи и величия Древнего Рима можно просто побродив среди колонн храма. Для оценки же масштаба сравните размеры сооружения с прогуливающимся в левом углу здания человеком.

С мыслями о мимолетности бытия покидаю Баальбек и продолжаю двигаться на юг. Впервые за поездку предстоит испытать досаду от того, что находишься за рулем, ведь дальше по плану — визит в самую известную и самую крупную в Ливане винодельню.

Шато Ksara — винодельческая компания в долине Бекаа, экспортирующая свою продукцию в более чем 40 стран мира.

К услугам посетителей предлагается экскурсия с посещением погребов времен Римской империи и несколько вариантов дегустационных сетов. Стоимость зависит от предлагаемых для пробы сортов вин. В моем случае пришлось ограничиться лишь экскурсией.

Экскурсионная программа второго «арендного» дня завершена. В пригород города Сайда, где меня ждал ночлег, двигался с наслаждением: расслабленная езда, незапланированные спонтанные остановки и знакомство с особенностями страны — пожалуй, лучший формат путешествия.

На АЗС не стоит ориентироваться на ценники, отраженные на информационных стойках. Фактическую стоимость топлива в данный момент можно увидеть только на экране топливораздаточной колонки. В моем случае при светящихся на стойке и пугающих крупных цифрах «55 000» заправка топлива осуществилась по цене 25 350 фунтов за литр.

На дороге достаточно часто встречаются трициклы.

При отсутствии навигатора у большинства туристов однозначно возникнут трудности с определением направлений.

По пути то и дело попадаются симпатичные места для спокойного отдыха за стаканчиком кофе.

Загородные трассы — прямая противоположность дорогам в крупных населенных пунктах: автомобилей совсем немного.

Ассортимент предлагаемых в придорожных торговых точках овощей и фруктов достаточно широк, да и цены радуют. Полкило клубники, килограмм апельсинов, килограмм яблок и булочка обошлись в 75 000 фунтов.

Нехватки свежей выпечки также не наблюдается. Единственная сложность состоит в том, чтобы донести информацию о желаемой начинке, — языковой барьер особенно чувствуется вдали от столицы.

С хостелом, в котором предстояло остановиться на ночь, однозначно повезло. Цена в $17, практически полное отсутствие постояльцев и шикарный вид на горы так и манили задержаться здесь еще хотя бы на денек.

Очередное солнечное утро ознаменовало знакомство с третьим по величине городом Ливана, расположенным на берегу Средиземного моря. Сайда (ранее Сидон) — один из древнейших городов Финикии.

Городской пляж и чистота воды разительно отличаются в лучшую сторону от таковых в Триполи. Пара часов водных процедур показали, что Ливан вполне годится для пляжного туризма.

Местная достопримечательность — Сидонская крепость, построенная крестоносцами в XIII веке. В обязательную экскурсионную программу ее можно не вносить, но раз уж мы здесь — почему бы не посетить.

А вот ехать в Сайду можно только ради посещения рынка. Атмосферно и колоритно. Несомненный плюс таких мест — они в Ливане никак не завязаны на туристов и являются естественной составляющей повседневной жизни населения.

На побережье стоит обязательно отведать свежую рыбу. Расположенные у дороги лотки не очень располагают к длительному хранению в жаркую погоду под лучами солнца, о чем свидетельствует специфический запах. Поэтому приобрести продукт для самостоятельного приготовления либо заказать готовое блюдо лучше в местном магазине-кафе, оборудованном холодильниками.

Цены более чем гуманны. Рыба с гарниром — 160 000 фунтов, кофе — 10 000.

Платной оказалась и услуга «припаркуй свое авто прямо возле кафе». Удобство обошлось еще в 20 000 фунтов.

После обеда можно возвращаться в Бейрут.

В принципе, в силу небольших размеров страны без особой спешки за 3—4 дня можно осмотреть все основные достопримечательности Ливана. Общий пробег арендованного авто составил 500 километров. Если будет позволять время, то стоит заглянуть и в Музей минералов в Бейруте. Экспозиция выполнена настолько эффектно, что здесь понравится даже детям.

Впечатления о стране формируют встречающиеся на пути люди. В моем случае показательным будет один небольшой эпизод. В Бейруте во время прогулки по городу в телефоне закончилось свободное место и необходимо было перебросить фотографии на USB-флешку. В поисках необходимого переходника я безуспешно посетил несколько салонов связи и забрел в очередной магазинчик. Его владелец по имени Ахмад не только отыскал, предоставил для пользования, а впоследствии и подарил тот самый переходник, но и составил отличную компанию за информативной беседой о жизни в стране. Гостеприимство, доброжелательная атмосфера в компании его родственников и знакомых, интересный диалог за чашкой кофе — тот самый случай, когда ставишь под сомнение поговорку «В гостях хорошо, а дома лучше». Большое спасибо ребятам за теплый прием. Несмотря на разницу культур и регионов проживания, коренных ливанцев от коренного белоруса с первого взгляда отличить не так и просто.

Спустя месяц после начала аренды автомобиля депозит вернулся на карту, и в общем впечатлении о посещении Ливана в итоге не нашлось ни одной ложки дегтя. Страна прекрасна, и при возможности обязательно стоит ее посетить. А в моем случае — вернуться.

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