Медпакет 1982 года и жесть вместо брони: как экипирована армия РФ 9 28.10.2022, 11:37

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Это называется «аналогов нет».

Украинские воины показали экипировку российских военнослужащих, с которой тех отправляют на войну в Украину. Среди вещей оккупантов обнаружили вырезки из металла вместо плит к бронежилету.

Также захватчики идут воевать, имея при себе меднабор 40-летней давности. Видео распространилось в сети.

«Это называется «аналогов нет» – броники и шлемы сняли у русских. Меня больше всего порадовала такая история – это на самом деле не плита, а кусок жести», – отметил автор ролика, показывая металлическую пластину зеленого цвета.

На кадрах заметно, что такой элемент экипировки российских солдат номерной. На каждом куске жести указана, вероятно, принадлежность бойца к батальонной тактической группе (БТГр) и какой-то инвентаризационный номер.

Также украинцам показали медицинский пакет, который выдают россиянам, отправляя на фронт. Он, что неудивительно, был разработан в советское время – сорок лет назад.

«А это «топчик» – медпакет. Изготовлен в 1982 году, цена – 41 копейка. Городищенская отделочная фабрика министерства транспорта СССР», – прочитал автор ролика надписи на изделии.

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