Медпакет 1982 года и жесть вместо брони: как экипирована армия РФ

Медпакет 1982 года и жесть вместо брони: как экипирована армия РФ9
- 28.10.2022, 11:37
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Это называется «аналогов нет».
Украинские воины показали экипировку российских военнослужащих, с которой тех отправляют на войну в Украину. Среди вещей оккупантов обнаружили вырезки из металла вместо плит к бронежилету.
Также захватчики идут воевать, имея при себе меднабор 40-летней давности. Видео распространилось в сети.
«Это называется «аналогов нет» – броники и шлемы сняли у русских. Меня больше всего порадовала такая история – это на самом деле не плита, а кусок жести», – отметил автор ролика, показывая металлическую пластину зеленого цвета.
На кадрах заметно, что такой элемент экипировки российских солдат номерной. На каждом куске жести указана, вероятно, принадлежность бойца к батальонной тактической группе (БТГр) и какой-то инвентаризационный номер.
Также украинцам показали медицинский пакет, который выдают россиянам, отправляя на фронт. Он, что неудивительно, был разработан в советское время – сорок лет назад.
«А это «топчик» – медпакет. Изготовлен в 1982 году, цена – 41 копейка. Городищенская отделочная фабрика министерства транспорта СССР», – прочитал автор ролика надписи на изделии.