Пропагандисты в дрова 4 Ирина Халип

28.10.2022, 11:41

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Ирина Халип

Готовятся к лесоповалу?

Бывает, в моменты особенно сентиментального настроения, когда становится жалко всех окружающих, я начинаю жалеть и белорусских пропагандистов. Какая у них все-таки жизнь чудовищная, посудите сами. Думать – запрещено. Рот открывать без команды – запрещено. Темы придумывать – запрещено. Да и вообще – работать запрещено. Чтение пресс-релизов и их пересказ – это ведь не работа. Не пропагандистский пул, а какой-то кинологический питомник: голос! фу! фас! Иногда, конечно, и злорадствую, но, случается, и жалею.

Видно, даже Лукашенко их недавно пожалел. У него хоть какие-то развлечения в жизни есть – в Сочи слетать, с Путиным выпить, наручниками перед Тертелем потрясти да посмотреть, как тот бледнеет. Других развлечений, правда, нет, да и эти сомнительные, но все-таки хоть иногда какое-то разнообразие. У пропагандистов же нет и этого: изо дня в день – лишь гуськом дисциплинированно следовать за хозяином, рассаживаться на пеньках и делать вид, что ждут его важного слова, читать по бумажкам вопросы, согласованные заранее, и хихикать с готовностью ровно в тот момент, когда на бумажке написано «смех». А в свободное от этого дивного досуга время – мучительно скучать, зевать и пытаться придумать хоть что-нибудь для разнообразия. Иначе можно умереть от скуки.

Но и развлечения придумывать им запрещено. И они, бедные, чувствуют себя совершенно счастливыми, когда Лукашенко разрешает побегать по лужайке и поиграть в мяч или догонялки. В такие моменты они на время убеждают себя, что в принципе в жизни-то повезло: делать ничего не надо, думать вообще нельзя, зато за своевременное и четкое выполнение команд дадут леденец на палочке и разрешат побегать с мячиком. Лукашенко в этом смысле, конечно, скуповат: у него не забалуешь, и с поводка спускает нечасто. Но 7 ноября он решил устроить пропагандистам настоящие именины сердца: у них в этот день пройдет чемпионат по колке дров.

Не удивляйтесь. Это не фантазия. В среду по всем государственным медиа был разослан жизнерадостный приказ: «Подхватывая эстафету президента страны, журналисты заявили, что хотят доказать - работать умеют не только словом. Наступает уникальная возможность продемонстрировать навыки! Чемпионат по колке дров даст возможность раскрыть рабочие таланты, выиграть хорошие призы, укрепить командный дух ваших редакций и просто прекрасно провести время на свежем воздухе».

Это не стёб. У них это взаправду. И приказ – не просто делегировать алкаша-доходягу из пропагандистского СМИ в обмен на бутылку, а отправить от каждого медиа полноценную команду минимум из четырех человек, и чтобы обязательно в каждой команде две женщины. Чемпионат по колке дров пройдет в три этапа: колка, переруб бревна и эстафета. Женщины не участвуют в перерубе бревна, зато участвуют в колке дров и эстафете. А эстафета – это особенно важная для родины и пропаганды часть чемпионата. Сначала команды займутся раскряжевкой бревна на 6 чурок двуручными пилами, потом будут колоть чурки на поленья, затем разожгут костер и в финале пережгут веревку над огнем. Кто первый – тот и чемпион. Судейский состав пока не оглашается (Тертель с Карпенковым, что ли?), но правила чемпионата строгие: за переруб красной линии штраф, за полено более 10 сантиметров штраф, за горюче-смазочные материалы при разжигании костра - дисквалификация.

Победитель получает, судя по всему, глубокое моральное удовлетворение и осознание того, что он наконец-то на своем месте и даже занят каким-то делом. Тем более что завлекают пропагандистов на чемпионат по колке дров простым и ясным лозунгом: «Ты знаешь, что такое полено? Тогда тебе к нам!» Да конечно, к вам, куда ж еще им, не знающим в жизни ничего, кроме полена. Удачной работы.

Вот только при таком стаже пропаганды получить в награду от режима всего лишь одно-единственное развлечение – это как-то не слишком щедро. Поэтому предлагаю подойти к инициативе творчески и, помимо колки дров и раскряжевки бревна, провести среди пропагандистов также чемпионаты по околачиванию груш и маханию с колокольни. Вот тут уж за звание чемпиона явно будет кому побороться.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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