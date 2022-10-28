«Песков! Объясни своему шефу, что его уже никто всерьез не воспринимает» 5 Альфред Кох

28.10.2022, 11:46

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Альфред Кох

Старик просто впал в детство.

Вот и закончился двести сорок шестой день войны. На фронте - без перемен. Это, разумеется, нужно произносить, вкладывая в эти слова тот самый, ремарковский, смысл: с точки зрения хода войны - ничего нового, а с точки зрения жизни конкретных солдат - очень даже много чего происходит. Поэтому когда я пишу: «без перемен», то я всякий раз именно это и хочу сказать.

Вы наверное ждете, чтобы я дал вам тут разбор речи Путина. Но я вам честно хочу сказать, я ее не дослушал. Причем так серьезно не дослушал, что можно сказать, что и вовсе не слушал. Начал, послушал пять минут и… не смог больше.

Вообще, я человек дисциплинированный. И если надо - я могу себя заставить слушать или читать какую-нибудь полную галиматью. У меня, в этом смысле, хорошая школа, я в молодости, будучи студентом, вынужден был слушать весь этот бред про «Эрфуртскую программу» и про то «Как нам реорганизовать Рабкрин». И это нельзя было слушать в полуха потому, что потом надо было по этому поводу сдавать экзамены…

Но вот сейчас я не смог. Это было выше моих сил. Как я потом выяснил, все действо с ответами на вопросы, заняло больше трех часов и задним числом мне стало ясно, что не слушать - это было абсолютно правильное решение: я все равно не смог бы ни за какие коврижки этого выдержать, а уж тем более - запомнить о чем он говорит.

Как только я увидел эту самодовольную рожу, которая с невероятным апломбом, как откровение, сообщает нам избитые цитаты из своих прошлых выступлений, я понял, что от него ушли последние спичрайтеры, которые могли бы хоть что-то свежее и новое вложить в его уста.

Все козлы, а я один д’Артаньян - это мы уже сто раз слышали. Запад колонизировал Украину, мы единственный гарант ее суверенитета, что там еще? Все одно и то же, одно и то же…

Особенно отвратительно то, что он отказывается признать совершенно неоспоримые факты. Например, что он недооценил украинскую армию и что план, по которому он теперь ведет войну (безотносительно ее успешности/неуспешности для России), совсем не тот, по которому он собирался ее вести изначально.

Вот представьте, вы должны выслушать человека и понять что он хочет сказать своей речью. При этом вы исходите из того, что человек способен на какие-то элементарные логические умозаключения и согласен с какими-то совсем уже очевидными истинами. Еще вы надеетесь, что этот человек не хочет выглядеть полным идиотом, а напротив, хочет прослыть умным, серьезным и солидным дяденькой, с которым имеет смысл вести дела.

И вот он открывает рот и говорит: «дважды два равно зеленый». А потом «Волга - это гора, которая впадает в инфузорию туфельку». И что тут говорить? Если бы он сказал «дважды два равно пяти» - тут была бы почва для диалога: можно было бы положить перед ним счетные палочки и попросить доказать это его утверждение. Но когда «дважды два равно зеленый» - остается только развести руками и выключить телевизор: коммуникация с этим оратором невозможна.

Она невозможна не по моральным соображениям и не по соображением политической целесообразности. Она невозможно потому, что вы не понимаете что он говорит. Именно это у меня и произошло сегодня: я не понимаю о чем он говорит. Вообще.

А самое главное - непонятно зачем он это говорит. Зачем? Зачем это словоблудие? Неужели он всерьез считает, что таким образом он может очаровать нас? Что он невероятно обаятельный? Что три часа его кривляний - это демонстрация какой-то невероятной мощи его интеллекта? Что все, что он сообщает - откровение и у нас теперь, наконец, упала пелена с глаз?

Я понимаю, что уже давно круг его общения составляет не больше десятка людей, каждый из которых отнюдь не Спиноза. Достаточно посмотреть на Шойгу с Патрушевым, чтобы в этом убедиться. И даже патентованный академик Ковальчук, когда открывает рот и начинает говорить про чипирование и генетическое оружие против славян, разоблачает себя как шарлатана и невежду.

И я понимаю, что в этой среде пожилых и недалеких людей нетрудно прослыть человеком недюжинного ума. Особенно когда вся тусовка тебе об этом говорит каждые пять минут. Но почему я должен весь этот его словесный понос слушать?

Вот комментаторы с жаром бросились его цитировать и искать какие-то скрытые намеки и подтексты в его сентенциях. А я думаю, что ничего такого там нет. Просто, старый, просто неумный, просто малообразованный человек получил доступ к микрофону и на весь мир рассуждает о глобальных вопросах мирового порядка на доступном ему уровне подвыпившего слесаря с автосервиса. И мы с вами сто раз слышали все эти рассуждения. И мы знаем каждое предложение. И можем за него его продолжить.

Я, лично, последний раз слышал что-то подобное из уст водителя Uber’a в Лондоне. Это был какой-то африканец, то ли из Кении, то ли из Уганды. Он тоже с жаром говорил мне какой Путин молодец, что он за простых людей и против Америки…

А первый раз я это услышал в глубоком детстве. Тогда в СССР из каждого утюга неслось: «Янки, гоу хоум» и «Скажем наше решительное «НЕТ» проискам американской военщины!» После этого столько всего прошло. А на тебе - вернулись откуда начинали…

Старик просто впал в детство. Поэтому у него дважды два - зеленый. Песков! Объясни своему шефу, что его уже никто всерьез не воспринимает. С ним уже даже Макрон не разговаривает. А Си Цзынпинь отказывается соединяться. И то верно: о чем разговаривать с человеком у которого в голове повестка дня времен Карибского кризиса? Тогда бы уж заставил всех кукурузу сеять и огороды отбирал. Если уж косплеить Хрущева…

А тем временем в Украине гибнут живые люди. Солдаты и гражданские. Взрослые и дети. Мужчины и женщины. Им плевать на козни американского империализма. Они знают одно: США дает им оружие, чтобы защититься от врага. И этот враг - Россия. Эта простая истина так выгодно отличается от туманных рассуждений о геополитической подоплеке экспансии НАТО и необходимости учитывать баланс интересов великих держав в соответствии с ялтинской системой послевоенного мироустройства, что никогда никакой краснобай не сможет их убедить в том, что дважды два - зеленый, или что США - враг, а Россия - друг.

Байден - действительно старый человек. И отнюдь не герой моего романа. Он бы наверное не смог три часа без устали говорить и рассказывать о происках Кремля и Лубянки на мировой арене. Но пойди он сейчас по улицам Киева или Харькова, Одессы или Львова - десятки тысяч людей выйдут его поприветствовать, пожать ему руку и сказать спасибо. Искренне. От всего сердца.

Но мне даже страшно себе представить, что будет если на улицу выйдет Путин. Нет, не Киева или Николаева. А хотя бы на улицу Москвы или Питера… Для таких прогулок у него слишком много врагов, которые хотят его убить.

А раз ты, Володечка, не можешь выйти на улицу города в котором ты живешь, просто пройтись по Тверской или Новому Арбату и купить себе мороженное или пивка - то ты зря прожил свою жизнь.

А ведь были времена, когда ты это мог… Я даже назову тебе точную дату: 9 мая 1997 года. Мы с тобой вдвоем, после возложения Черномырдиным цветов к могиле Неизвестного солдата, прошли от Кремля до гастронома на Новом Арбате, купили пива с копченой рыбой и поехали ко мне домой немножко выпить в связи с праздником.

Прошло двадцать пять лет. Ты разрушил все, к чему прикоснулся. Ты разрушил страну, которую тебе доверил Ельцин. Ты разрушил свою семью. Ты превратил в уродов собственных детей. Ты убил сотни тысяч людей в Чечне, Грузии, Сирии и Украине. И , наверное, еще много где, про что мы пока еще не знаем… И наконец ты уничтожил себя. Ты превратился в ходячий анекдот. Анекдот страшный и не смешной. Но все равно - в анекдот. Ты стал той самой инфузорией, в которую впадает река Россия. И в ней она пропадает. Потому что дважды два - зеленый.

Мы должны перестать тебя слушать из уважения к человеческому разуму. Ты выжил не только из времени и из человеческого общества, ты выжил из ума. То что ты сегодня нес - это за пределами обсуждения. Это даже не набор слов. Это набор звуков. Белый шум. Абсолютно бессодержательный и даже бессмысленный.

И единственное, что я вынес из тех пяти минут, что я тебя слушал, это еще более четкое осознание того, что наше дело правое, враг будет разбит, а победа будет - за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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