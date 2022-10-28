Ученые доказали, что насекомые тоже любят играть в игры 1 28.10.2022, 11:48

Исследователи обнаружили, что насекомым, как и домашним питомцам, нравится развлекаться.

Это исследование началось еще в 2017 году, тогда ученые предполагали, что маленький мозг шмелей может оказаться не так прост, как они предполагали до этого. После они продемонстрировали, что их можно научить, например, закатывать шарики в отверстие, чтобы получить сладкое вознаграждение, пишет New Atlas (перевод - «Фокус»).

Тогда ученым из Лондонского университета королевы Марии удалось научить пчел закатывать деревянные шарики, однако они заметили и еще одну любопытную деталь, которая стала основой для нового исследования. Оказалось, что пчелы катали мячики «по стадиону» не только за вознаграждение, но и когда этого от них не требовалось. Исследователи предполагают, что таким образом насекомые развлекались.

В новом исследовании ученые соорудили специальный «стадион», где у пчел был доступ и к шарикам, и к камере с «вкусняшками». Ученые обнаружили, что пчелы начали катать шарики, некоторые отдельные насекомые взаимодействовали с шариками от 1 до 117 раз, что, по мнению ученых, свидетельствует о некой тяге к развлечениям.

Во второй части эксперимента ученые также использовали «стадион», однако в этот раз отделение с «вкусняшками» оказалась совершенно пустой — пчелы продолжили играть с шариками. Затем ученые убрали все шары — пчелы по-прежнему отдавали предпочтение арене, где они ранее играли с шариками.

В ходе исследования ученые также обнаружили, что молодые пчелы катают шары чаще, чем пожилые, а самцы готовы катать шарики дольше, чем самки. Отметим, что поведение пчел не было похоже на поиск пищи или какое-либо другое привычное действие.

Исследователи также отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы понять, почему пчелам нравится катать шарики. Сегодня ученые лишь смогли открыть и задокументировать, что пчелам нравится игровой процесс и они способны играть с деревянными шариками, однако что ими движет и почему им нравится этот процесс — пока остается загадкой.

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