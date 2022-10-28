Бутусов: Кадыров и Пригожин оскорбляют генерал-полковника Лапина, чтобы добиться увольнения Шойгу и Герасимова 28.10.2022, 11:53

Юрий Бутусов

Россию ждет феодальная раздробленность под управлением полевых командиров.

Владельцы частных армий Кадыров и Пригожин вместе обрушились с обвинениями на Героя России генерал-полковника Лапина, командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ. Минобороны РФ молчит, ведь Кадыров – это фаворит Путина.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«На самом деле ударом по Лапину два владельца частных армий Кадыров и Пригожин собираются сбить тех, кто Лапина назначил и поддерживает - начальника Генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу. В 2017 году у Шойгу с Пригожиным возник конфликт, Пригожин претендовал на поставки питания в российскую армию, но Шойгу ему не позволил влезть в этот бизнес», - пишет Бутусов.

По его словам, теперь Кадыров и Пригожин используют поражения российской армии как повод поставить в военное руководство своих людей, своего министра обороны и тем самым усилить свое влияние.

«Кадыров и Пригожин уже фактически стали главарями параллельных государств силовых структур, лично подчиненных Путину. И этим открытым конфликтом с Минобороны и Генштабом они показывают всем российским силовикам, что они влиятельнее официальных силовых структур», - пишет Бутусов.

«Россию после смерти Путина ждет феодальная раздробленность власти чеченских и вагнеровских полевых командиров», - подытожил он.

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