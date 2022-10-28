В Эстонии белорусам запретили иметь оружие 3 28.10.2022, 11:54

Ограничения коснутся более 1300 человек.

Власти Эстонии решили запретить гражданам Беларуси владеть оружием, пишет портал Delfi. Объяснили это мерами государственной безопасности.

В Эстонии гражданам Беларуси запретили иметь оружие. Соответствующее решение правительства вступит в силу 1 декабря, объявил на пресс-конференции министр внутренних дел Республики Лаури Ляэнеметс.

Правда, это запрет не эксклюзивно для белорусов, он касается также граждан России и так называемых неграждан Эстонии – бывших граждан СССР, которые жили в республике и не получили эстонские паспорта после развала Советского Союза.

Таким образом, как отметил глава МВД, легально владеть оружием в Эстонии смогут граждане этого государства, а также граждане стран-членов ЕС и НАТО.

Ограничения коснутся более 1300 человек, у них на руках сейчас почти 4 тысячи единиц оружия. Предусмотрен переходный период, за который полагается избавиться от оружия, – год. Впоследствии полиция займется конфискацией, сказал министр Ляэнеметс. Он не исключил, что государство предложит выкупить это оружие, на это потратят 700 тысяч евро.

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