Появилось видео из салона VW Polo за минуту до аварии в Минске 1 28.10.2022, 12:07

иллюстрационное фото

Молодые люди веселились в дороге, танцевали и подпевали под громкую музыку.

В минувшую среду на столичном перекрестке Брилевской и Вирской случилось ДТП с участием каршерингового авто. 22-летний парень протаранил металлическое ограждение и выехал на встречную полосу, где врезался в Honda, Hyundai, Geely и Mercedes. Четыре человека пострадало. Водитель каршеринга, по данным ГАИ, был пьян. В распоряжении Onlíner оказалось видео, снятое в салоне Polo незадолго до аварии.

Как видно из записи, молодые люди веселились в дороге, танцевали и подпевали под громкую музыку. Пассажир снял верхнюю одежду, оголил торс и ехал в момент съемки непристегнутым. Впоследствии в результате удара его и водителя выбросило из салона на асфальт.

В ГАИ сообщали, и пассажир, и водитель были нетрезвыми — у последнего 3,29 промилле в крови.

Официальная предварительная причина происшествия от Госавтоинспекции — «пьяный водитель не справился с управлением».

27 октября следователи распространили некоторые подробности происшествия.

«В момент аварии в Volkswagen находилось еще двое выпивших парней (21 и 22 лет), — озвучил представитель СК в эфире «Радио Минск». — От удара они вылетели из салона на проезжую часть. Обычно такие обстоятельства указывают на то, что они не были пристегнуты ремнями безопасности, однако это будет установлено позже. Оба молодых человека госпитализированы, и сейчас их состояние оценивается как тяжелое. Еще один пострадавший — 29-летняя девушка, пассажирка Honda. Она пока находится в больнице».

«Молодые люди снимали свою «пьяную поездку» на мобильный телефон и выкладывали в социальные сети. Причем делал это именно тот, кто находился за рулем авто, держа в руке мобильный телефон. Кто именно из молодых людей управлял автомобилем, будет установлено следственным путем, — дополнили сотрудники Следственного комитета. — По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК («Нарушение ПДД лицом, управляющим ТС в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений»)».

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