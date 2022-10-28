«Ремонтник порвал обои при поклейке, поцарапал чем-то острым новый холодильник» 28.10.2022, 12:20

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Как белоруска нашла отделочника в соцсетях и осталась недовольна.

Косметический ремонт в квартире... Многие при упоминании этой фразы начинают вздрагивать: так себе опыт. И воспоминания не лучше. Среди тех, кто после пережитого готов пить валерьянку, оказалась и читательница «Онлайнера» Светлана. В конце августа этого года женщина задумала обновить свою однушку в Гатово: покрасить потолок, поклеить обои на кухне и обшить новыми ПВХ-панелями туалет. Казалось бы, ничего сложного, но ремонт пошел не по плану.

«Ремонт делает отвратительно, но умеет войти в доверие»

— Мне 59 лет, но я продолжаю работать: хочется помочь сыну, которого поднимала одна. Так вот, решила сделать сыну сюрприз — частично обновить ремонт в нашей однокомнатной квартире. Через интернет нашла отделочника Евгения.

Мастер оказался довольно настойчивым: писал на Viber, присылал свои фото на фоне церкви, рассказывал о себе. В итоге мы встретились, чтобы обсудить предстоящий ремонт. А он заодно поведал, что у него жена и двое маленьких детей, мол, надо крутиться: и работать, и подрабатывать.

Правда, вскоре выяснилось, что трудиться у меня он может только по выходным. Но так как объем работ был совсем небольшой, я подумала, что за месяц мы все равно успеем управиться, — описывает ситуацию Светлана.

Женщина отмечает, что поначалу мастер был очень внимательным и предупредительным: помогал выбирать стройматериалы, сопровождал в поездках по магазинам, делился скидочными картами и всегда выходил на связь.

— С Евгением мы сошлись на том, что за 370 рублей он покрасит потолок, две батареи, оконный блок в комнате и поклеит обои на кухне. Еще 100 рублей я заплачу ему за установку ПВХ-панелей в туалете. В процессе проводились дополнительные работы, которые я также оплачивала.

Обои и панели ПВХ мы заказали через интернет-магазины. Правда, обои пришли помятыми, а панели (15 из 20 штук) — бракованными. Пока договаривались на обмен, время шло, но Евгений меня поддерживал и во всем помогал. Ну и я старалась что-то сделать для него: холодильник был в его распоряжении, а еще кофе, сигареты.

Поскольку мои рабочие смены выпадали на выходные, я отдала Евгению ключи от квартиры, чтобы он имел возможность делать ремонт. В одну из наших встреч он попросил о предоплате, потом — расчет за выполненную часть работ. В итоге я отдала ему 625 рублей. Это при том, что за отделку туалета он даже не взялся, только снял старые панели.

И вот однажды, вернувшись домой после работы, я обнаружила, что он забрал все свои куцые инструменты, мою мелочь для ремонта (вплоть до изоленты), прихватил ключи от квартиры и исчез, так и не доделав то, что начал. На мои звонки либо не отвечал, либо сбрасывал их, а в последующем блокировал. Я так думаю, причина в следующем: узнав, что на следующий день мой сын вернется со сборов, он просто побоялся встретиться с ним, зная, какое качество «выдает».

Когда мой сын приехал, его действительно ожидал сюрприз: некачественный ремонт, куча недоделок и мама без денег.

Почему я сразу не указывала на «косяки»? У меня близорукость высокой степени плюс катаракта, поэтому многое просто не увидела.

А вот сын все заметил. И тут мы задались вопросом: какой же он ремонтник, если покрасил акрилом батареи и деревянные рамы (в том числе снаружи, так что все в итоге поплыло), порвал обои при поклейке, поцарапал чем-то острым новый холодильник? Семь из 20 панелей он испортил, обрезав слишком коротко (это он их так подготавливал к установке). Розетки на кухне снял и установил абы как, некоторые из них потом не работали, так что пришлось вызывать электрика. Более того, он оставил перед носом патрон без лампочки, находящийся под напряжением. А еще испортил плинтусы на кухне — пришлось выбросить и купить новые.

У меня нет договора подряда, нет расписок о передаче денег. А то, что он болтался по квартире и его видели соседи, ни о чем не говорит. Я хочу стереть из своей памяти этого типа. Но понимаю, что кто-нибудь (скорее всего, пенсионеры) тоже попадет на него и получит такой же результат.

Для себя я ничего не добьюсь, но хотелось бы на своем примере предупредить потенциальных жертв: этот мастер обитает в чате «работа Минск», ремонт делает отвратительно, но умеет войти в доверие, — до сих пор переживает Светлана.

«Свои деньги выработал»

Фотографии из квартиры, конечно, говорят о многом, но журналисты решили спросить у самого Евгения, что он думает обо всей этой ситуации. Мастер не стал отрицать, что работал на объекте в Гатово. А вот как он объяснил, почему ремонт так и остался недоделанным:

— У меня была работа, поэтому у Светланы я делал ремонт по выходным дням. Приходилось подстраиваться, потому что я уезжал в командировку. Панели ей привезли битые, пришлось менять. Из-за этого все отложилось. Ту работу, которая была выполнена, мне оплатили.

Потом мы со Светланой просто перестали сотрудничать. Вот и все.

Почему? Приехал ее сын из армии, начались какие-то непонятки, претензий куча. Я так думаю, это все с его активной подачи.

— Как вы сами оцениваете ту работу, которую успели сделать? На сколько баллов?

— Все нормально. Во всяком случае, до последнего момента ее все устраивало. А потом спустя некоторое время, видимо, из-за того, что она сильно нервничала по поводу бракованных панелей или еще из-за чего, появились вопросы. Что касается обоев, то они пришли помятые. Все нюансы мы оговорили. Она их меняла, из другого города дозаказывала. Я просто терял время, терял свою работу. Холодильник я не царапал. И дорога не близкая.

— Светлана говорит, что в 625 рублей, переданные вам, входила в том числе обшивка туалета панелями ПВХ. Но эти работы не были выполнены.

— Нет, не правда. Это считалось отдельно. Сразу она хотела сделать только кухню и потолки, потом уже добавился туалет. И еще были дополнительные работы. За 370 рублей я должен был только покрасить потолок и поклеить обои. Покраска батарей и оконного блока считались отдельно. Еще тумбочки и стол просила зачистить и зашлифовать. Там много чего было: окно на кухне ей поставили, я свои смеси привозил, по периметру замазывал. Демонтаж/монтаж шкафчиков и плинтусов делал.

То есть свои деньги я выработал.

По пластику для туалета было очень много вопросов не по моей вине. Приходилось ждать, я подстраивался. Потом уехал в командировку. Затем мне начали приходить сообщения плохие, и я прекратил с ней общение.

— Ключи от квартиры заказчицы действительно у вас остались?

— Да, они до сих пор у меня лежат. Конечно верну: будет возможность — подъеду. Они мне не нужны. Буду в тех краях, зайду.

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