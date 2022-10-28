ВСУ перерезали «трассу жизни» армии РФ к северу от Сватово 3 28.10.2022, 12:49

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Подразделения 1-й гвардейской танковой армии оккупантов потерпели поражение.

В Луганской области украинские бойцы продвинулись к «трассе жизни» Р-66 (Сватово – Кременная), что существенно усложняет логистику снабжения вражеских войск. В свою очередь, оккупанты безрезультатно пытаются контратаковать и несут потери.

По информации проекта DeepState по состоянию на начало суток, 28 октября, на Сватовском направлении боевые действия продолжаются по всей линии столкновения.

Детальнее ситуацию под Сватовым в Луганской области охарактеризовал в «Фейсбуке» военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

По оценке аналитика, ВСУ на Сватовском направлении очень близки к тому, чтобы физически перерезать дорогу Р-66 (конкретная точка не разглашается из соображений безопасности). При этом значительный участок «трассы жизни» между Сватовым и Кременной находится под эффективным огневым контролем украинской артиллерии. А участок севернее Сватового – уже перерезан, по крайней мере, в двух местах.

Следовательно, командование войск противника вынуждено осуществлять материально-техническое обеспечение своей тактической группировки в районе Сватового исключительно через Троицкое, или кругом, через Старобельск.

Машовец также информирует, что тактическая группа войск противника (до 3 БТГр) в ожидаемое наступление на Заречное и Торское так и не перешла, но пыталась силами двух взводов, при участии 3 единиц бронетехники продвинуться в юго-западном направлении (своеобразная разведка боем) – бесполезно.

Подразделение 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ (до «сводного батальона»), обороняющееся по рубежу Владимировка – Куземовка и прикрывающее направление на Нижнюю Дуванку, в ночь с 24 на 25 октября 2022 г. потерпело массовое огневое поражение со стороны передовых подразделений ВСУ. И следующие двое суток было вынуждено восполнять потери живой силой и несколькими единицами общей военной техники.

Подразделения противника, обороняющиеся западнее и юго-западнее Сватового, по рубежу Райгородка – Нововодяне, также потерпели значительное огневое поражение и теперь, по признанию их командования, находятся «на грани боеспособности», в результате чего вынуждены постепенно отходить в северо-восточном направлении.

Таким образом, резюмирует эксперт, расстояние между позициями передовых подразделений ВСУ, продолжающих постепенно продвигаться в сторону Сватового с юго-западного направления, и окрестностями города сократилось до 12 км.

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