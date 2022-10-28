В местах скоплений военной техники РФ под Херсоном прогремело 18 мощных взрывов 1 28.10.2022, 12:23

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ВСУ нанесли удары по вражеским позициям на левом берегу Днепра.

На временно оккупированных территориях юга Украины продолжает пылать и детонировать вражеская техника: утром 28 октября взрывы прогремели по левому берегу Днепра на Херсонщине.

О мощных взрывах в Большой Лепетихе и Малой Лепетихе около 11:15 пятницы, 28 октября информируют херсонские телеграмм-каналы. Местные жители слышали около 18 громких «хлопков».

Стоит отметить, что Малая Лепетиха – село Великолепетихской поселковой общины Каховского района Херсонской области. Поселок расположен на левом берегу Днепра прямо напротив актуальной линии фронта, проходящей на Бериславском направлении (Дудчаны – Качкаровка – Мыловое). Ранее сообщалось, что в этой местности россияне активно обустраивают оборонительные позиции и фортификации для обстрелов противоположного берега. Туда также подтащили резервы живой силы и техники.

Кроме того, вблизи Большой Лепетихи расположен аэродром сельхозвивиации, который россияне пытались использовать как взлетную полосу и «авиабазу подскока», и которую уже накрывали артиллерией ВСУ.

Жители Новой Каховки также сообщают о возможном «хлопке». На фото, обнародованном херсонским каналом «Т* Херсон», можно увидеть огромные клубы белого дыма, поднявшиеся над городскими зданиями – вероятно, со стороны Каховской ГЭС.

В настоящее время информация уточняется, поскольку речь может идти как о масштабных «прилетах», так и о дымовом занавесе, который россияне используют при переправке собственной техники плотиной Каховской ГЭС с левого на правый берег Днепра.

В оперативном командовании «Юг» проинформировали, что за предыдущие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны на Херсонском направлении было выполнено около 130 огневых задач. Потери врага в живой силе составили 44 единицы. В дополнение к самолету и вертолету, был уничтожен вражеский танк, два миномета и 3 единицы авто-бронетехники. В Бериславском районе украинские ракетчики утилизировали 2 склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники врага. Также получено подтверждение о результативном предварительном попадании по понтонной переправе с вражеской военной техникой.

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