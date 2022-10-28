В Архангельской области РФ КамАЗ протаранил колонну срочников 6 28.10.2022, 12:33

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Есть погибшие и много раненых.

В Архангельской области России контрактник наехал на колонну срочников. Как сообщает Telegram-канал Baza, погибли два человека, еще 11 военнослужащих пострадали.

ДТП произошло на полигоне недалеко от города Мирный. Военный КамАЗ, которым управлял 22-летний контрактник, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы.

Один человек погиб сразу, еще один в больнице.

Также в аварии пострадали еще 11 человек — всех их доставили в больницу Минобороны с различными травмами.

Что послужило причиной ДТП — неизвестно. В случившемся уже разбираются военные следователи.

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