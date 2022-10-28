В Архангельской области РФ КамАЗ протаранил колонну срочников

В Архангельской области РФ КамАЗ протаранил колонну срочников6
- 28.10.2022, 12:33
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Есть погибшие и много раненых.
В Архангельской области России контрактник наехал на колонну срочников. Как сообщает Telegram-канал Baza, погибли два человека, еще 11 военнослужащих пострадали.
ДТП произошло на полигоне недалеко от города Мирный. Военный КамАЗ, которым управлял 22-летний контрактник, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы.
Один человек погиб сразу, еще один в больнице.
Также в аварии пострадали еще 11 человек — всех их доставили в больницу Минобороны с различными травмами.
Что послужило причиной ДТП — неизвестно. В случившемся уже разбираются военные следователи.