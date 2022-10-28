закрыть
28 октября 2022, пятница, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Архангельской области РФ КамАЗ протаранил колонну срочников

6
  • 28.10.2022, 12:33
  • 4,522
В Архангельской области РФ КамАЗ протаранил колонну срочников

Есть погибшие и много раненых.

В Архангельской области России контрактник наехал на колонну срочников. Как сообщает Telegram-канал Baza, погибли два человека, еще 11 военнослужащих пострадали.

ДТП произошло на полигоне недалеко от города Мирный. Военный КамАЗ, которым управлял 22-летний контрактник, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы.

Один человек погиб сразу, еще один в больнице.

Также в аварии пострадали еще 11 человек — всех их доставили в больницу Минобороны с различными травмами.

Что послужило причиной ДТП — неизвестно. В случившемся уже разбираются военные следователи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров