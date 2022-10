Ученые раскрыли тайну обучения во сне 28.10.2022, 12:37

Процесс даже нашел свое отражение в народных пословицах и поговорках.

Хорошо известно, что для закрепления новой информации, полученной в течение дня, с ней нужно «переспать». За ночь все знания и впечатления улягутся и отложатся в памяти. Подобный процесс даже нашел свое отражение в народных пословицах и поговорках. Однако до сих пор для ученых оставалось загадкой, что именно происходит в мозге и как объяснить этот феномен.

Чтобы раскрыть эту тайну, исследователи из Университета штата Пенсильвания (США), статья которых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, провели серию экспериментов, в ходе которых добровольцы спали в лаборатории, а ученые регистрировали изменения в активности их мозга. В результате, на основе этих данных, была построена компьютерная модель активизации нейронных сетей во сне.

Ученые установили, что, когда мозг проходит через фазу медленного сна и фазу быстрого движения глаз (REM-фазу), что происходит примерно пять раз за ночь, один регион мозга, гиппокамп, «обучает» другой регион мозга, неокортекс, полученным во время бодрствования знаниям. Благодаря этому процессу новая эфемерная информация превращается в устойчивые воспоминания.

Гиппокамп отвечает за эпизодическую память, а неокортекс — за речь, мышление и другие функции высшей нервной деятельности. Во время фазы медленного сна гиппокамп связывается с неокортексом и передает ему новые данные, а во время REM-фазы неокортекс закрепляет полученную информацию в долговременной памяти.

