В России «провинившихся» мобилизованных сажают в клетки

В России «провинившихся» мобилизованных сажают в клетки1
- 28.10.2022, 12:41
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Опубликовано фото из Татарстана.
Дисциплина среди мобилизованных россиян оказалась настолько низкой, что военное руководство решило сажать провинившихся солдат в клетки.
Об этом свидетельствуют фото из Татарстана, передает nv.ua.
Как сообщает местный новостной ресурс inkazan.ru, снимки были сделаны в здании Kazan Expo в столице республики, которое было переоборудовано под казармы для мобилизованных.
На них видно несколько сидящих в клетке человек, один из которых о чем-то разговаривает с женщиной в белом халате, вероятно, медиком.
За какие именно проступки командование ВС РФ сажает туда своих солдат, достоверно не известно.
В то же время можно предположить, что такие меры могут быть связаны с повальным пьянством среди российских военных, регулярно устраивающих различные беспорядки, превращая мобилизацию в «цирк».