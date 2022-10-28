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В России «провинившихся» мобилизованных сажают в клетки

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  • 28.10.2022, 12:41
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В России «провинившихся» мобилизованных сажают в клетки

Опубликовано фото из Татарстана.

Дисциплина среди мобилизованных россиян оказалась настолько низкой, что военное руководство решило сажать провинившихся солдат в клетки.

Об этом свидетельствуют фото из Татарстана, передает nv.ua.

Как сообщает местный новостной ресурс inkazan.ru, снимки были сделаны в здании Kazan Expo в столице республики, которое было переоборудовано под казармы для мобилизованных.

На них видно несколько сидящих в клетке человек, один из которых о чем-то разговаривает с женщиной в белом халате, вероятно, медиком.

За какие именно проступки командование ВС РФ сажает туда своих солдат, достоверно не известно.

В то же время можно предположить, что такие меры могут быть связаны с повальным пьянством среди российских военных, регулярно устраивающих различные беспорядки, превращая мобилизацию в «цирк».

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