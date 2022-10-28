В Смолевичском районе произошла утечка аммиака 28.10.2022, 12:52

иллюстрационное фото

Местные жители боятся выходить на улицу.

27 октября в Смолевичском районе произошла утечка аммиака. Авария случилась между Жодино и Смолевичами.

Как рассказала читательница «Зеркала», которая живет в Жодино, после вчерашнего происшествия она так и не открывала окно — говорит, не хочется рисковать.

— Как услышала вчерашнюю новость, так и не выходила на улицу, не открывала окна.

У меня маленькие дети, не хочется подвергать их опасности, — говорит собеседница. — Люди, конечно, очень переживали, писали вечером в чатах города. Но сегодня там все удалено: админа группы «попросили» почистить.

На скриншотах из местных чатов, которые остались у девушки, в 22.36 писали, что на одном из предприятий в поселке Плиса произошла утечка аммиака. Жителям советовали не открывать окна до обеда 28 октября и по возможности не выходить на улицу.

Через полчаса еще один участник чата, вероятно, проживающий в Плисе, описал свое состояние: «Очаг у нас. Во рту странный привкус, дерет нос и горло». По его словам, сотрудники МЧС на вопросы местных отвечали, что концентрация аммиака в пределах нормы.

Чтобы разобраться, что случилось в Плисе и как быть жителям района, журналисты позвонили в областное отделение МЧС как обычные граждане. Там подтвердили, что авария была, но призвали не переживать.

— Вчера в Смолевичском районе была небольшая авария, она ликвидирована. Поэтому сейчас все работает в штатном режиме. Конечно, можно открывать окна и дышать свежим воздухом.

Журналисты также позвонили в учреждение по хранению материальных ценностей «Западный». Оказалось, авария действительно произошла именно там.

— Было небольшое количество аммиака. <…> Авария вся локализована, ликвидирована с помощью МЧС. Все устранено, и сейчас соответствующие органы занимаются разбирательством. У нас все нормально, не переживайте.

— То есть поломку устранили и больше таких аварий не будет?

— Я не знаю, это же техника. Всякое может быть. Может, прилетит что-то к нам с юга, с севера — видите, какая сейчас обстановка. Но у нас в учреждении все работает в штатном режиме.

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