Книга детских стихов Иосифа Бродского в Беларуси признана «экстремистскими материалами» 28.10.2022, 12:58

Также в этот список попала книга белорусского историка Владимира Орлова.

Решением суда Центрального района г. Минска от 18 октября 2022 года 40-страничная книга «Балада пра маленькi буксiр» внесена в список экстремистских материалов, пишет citydog.io.

Из аннотации к книге: «Упершыню па-беларуску выходзіць кніга нобелеўскага лаўрэата па лiтаратуры Іосiфа Бродскага. Сiмвалiчна, што “Балада пра маленькi буксiр” была першай публiкацыяй знакамiтага рускага паэта ў сябе на радзiме – у далёкiм 1962 годзе. У вершы для дзяцей буксiр распавядае пра сваё цiкавае жыццё i прызначэнне».

Также в экстремистский список попала книга «Айчына: Маляўнiчая гiсторыя» белорусского историка Владимира Орлова.

Но за что в Беларуси запретили эти книги?!

Возможно, причина не в авторах, а в издательстве: книги Бродского и Орлова выпускало издательство «Янушкевiч», разгромленное силовиками, как и остальные белорусские независимые издательства, в этом году по науськиванию пропагандистов.

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