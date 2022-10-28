Хвастался, что украл фен и телевизор: видео с телефона ликвидированного оккупанта 10 28.10.2022, 13:04

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Мародер хотел «порадовать» жену, но что-то пошло не так.

В украинских соцсетях распространилось видео из телефона военного ВС РФ. Оккупант на камеру радовался, что привезет жене украденные фен и телевизор, но воины ВСУ разрушили все его мечты.

Российский захватчик был ликвидирован на войне в Украине. Но остались свидетельства того, что, кроме военных преступлений, он занимался мародерством.

На кадрах военнослужащий оккупационной армии РФ забегает с камерой в автобус, в котором сидят еще несколько его товарищей. Причем каждый держит возле себя сумки с «трофеями» – награбленными у украинцев вещами.

Автор видео показывает прежде всего свою «добычу» – фен для волос, небольшой плазменный телевизор и прибор для кормления грудного малыша.

«Смотри, малыха, что у меня есть. Смотри, что я тебе привезу: фенчик нормальный, телевизорчик пойдет. И вот хорошая штука – молочко будем малышке нашей давать», – прокомментировал он.

На видео также попали чьи-то электрообогреватель, микроволновка, которые оккупанты тоже украли у украинцев.

«Раш*сты, поймите! В Украине вас ждет не обогащение, а черный мешок и немного земельки сверху!» – прокомментировали в сети.

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