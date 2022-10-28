СМИ: Замглавы администрации Путина прибыл в Херсон

СМИ: Замглавы администрации Путина прибыл в Херсон2
- 28.10.2022, 13:09
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Факт или постановка?
«Глава» оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов вместе с первым заместителем руководителя администрации Путина Сергеем Кириенко посетил Херсон.
Об этом Аксенов сообщил в Telegram, передает УНИАН.
По его словам, они были на переправе через Днепр и ознакомились с работой захваченной ЗАЭС.
«Побывали в порту и на переправе через Днепр. Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России. Кроме того, ознакомились с работой Запорожской АЭС, встретились с коллективом и оценили общую ситуацию в районе станции», - написал оккупант.
Как отмечают украинские СМИ, в прошлом ряд визитов высокопоставленных российских чиновников на оккупированные территории Украины оказался постановкой.