закрыть
28 октября 2022, пятница, 13:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Замглавы администрации Путина прибыл в Херсон

2
  • 28.10.2022, 13:09
  • 5,492
СМИ: Замглавы администрации Путина прибыл в Херсон

Факт или постановка?

«Глава» оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов вместе с первым заместителем руководителя администрации Путина Сергеем Кириенко посетил Херсон.

Об этом Аксенов сообщил в Telegram, передает УНИАН.

По его словам, они были на переправе через Днепр и ознакомились с работой захваченной ЗАЭС.

«Побывали в порту и на переправе через Днепр. Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России. Кроме того, ознакомились с работой Запорожской АЭС, встретились с коллективом и оценили общую ситуацию в районе станции», - написал оккупант.

Как отмечают украинские СМИ, в прошлом ряд визитов высокопоставленных российских чиновников на оккупированные территории Украины оказался постановкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пропагандисты в дрова
Пропагандисты в дрова Ирина Халип
Двое в бункере, не считая двоюродного брата
Двое в бункере, не считая двоюродного брата Владимир Халип
Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров