СМИ: Замглавы администрации Путина прибыл в Херсон 2 28.10.2022, 13:09

5,492

Факт или постановка?

«Глава» оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов вместе с первым заместителем руководителя администрации Путина Сергеем Кириенко посетил Херсон.

Об этом Аксенов сообщил в Telegram, передает УНИАН.

По его словам, они были на переправе через Днепр и ознакомились с работой захваченной ЗАЭС.

«Побывали в порту и на переправе через Днепр. Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России. Кроме того, ознакомились с работой Запорожской АЭС, встретились с коллективом и оценили общую ситуацию в районе станции», - написал оккупант.

Как отмечают украинские СМИ, в прошлом ряд визитов высокопоставленных российских чиновников на оккупированные территории Украины оказался постановкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».