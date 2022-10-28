«Вот этот сброд - наша рота, нам даже автоматы не дают»2
- 28.10.2022, 13:17
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Мобилизованные в РФ тайно сняли видео перед отправкой на фронт.
Россиянин, попавший под принудительную мобилизацию, снял видео учений ВС РФ перед отправкой в Украину. Судя по ролику, Кремль продолжает бросать на фронт неподготовленных мужчин.
Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».
Видео россиянин снял тайно, «скрытой камерой», так как смартфоны у их подразделения отобрали.
«Вот этот сброд - наша рота. «Идеальная» рота, которой даже автоматы не дают», - пожаловался мобилизованный.
Он уточнил, что другое подразделение, которому повезло с оружием, в рамках учений будет их «атаковать». Чем обороняться, они понятия не имеют.
«Вон то стадо пошло, их много, они с оружием все, с автоматами. Они будут на нас «нападать». Нас тут человек 50. Чем мы будем обороняться, не знаю, непонятно. Офицеры решают… Ладно, ничего, мы справимся. Мы же русская армия», - грустно констатировал россиянин.