Россия становится failed state 1 28.10.2022, 13:27

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Аббас Галлямов

В стране началась настоящая «махновщина».

Поведение главы Чечни Рамзана Кадырова яркий маркер того, что диктатор РФ Владимир Путин утрачивает власть.

Об этом в своем блоге в Telegram пишет российский политолог, бывший спичрайтер диктатора РФ Аббас Галлямов.

Он обратил внимание на пост, опубликованный Кадыровым вечером 27 октября.

Глава Чечни фактически дал понять, что послал «своих ребят» разобраться с генерал-полковником ВС РФ Лапиным из-за проблем на фронте.

«Последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти», - написал Кадыров.

Этот пост, отметил Галлямов, указывает на то, что путинский режим очень сильно зашатался. Фактически в военное время глава региона устраивает «разборки» с армейским генералом, да еще и выводит этот конфликт на всеобщее обозрение.

«Выглядит все это как какая-то махновщина. Когда Путин назвал происходящее «гражданской войной», возможно, он имел в виду именно состояние своих Вооруженных сил», - высказал мнение российский политолог.

Он напомнил, что Путин является фанатом жестких иерархий. Именно так он выстроил свою власть, а теперь эта вертикаль обрушивается. «Царит какая-то феодальная вольница. Командиры, возглавляющие свои, лично им преданные, отряды, устраивают разборки между собой… Короче, путинская Россия уверенно превращается в failed state (несостоявшееся государство - ред.)», - высказал мнение Галлямов. Он констатировал, что диктатор исчерпал управленческий потенциал. РФ превратилась в «сумму территорий», что грозит распадом.

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