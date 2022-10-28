Ученые обнаружили подземную активность на Марсе 1 28.10.2022, 13:29

Швейцарские специалисты поделились результати нового исследования.

На Марсе под поверхностью, на глубине 5,5 метров, до сих пор может течь лава. Такое предположение высказали ученые на основе новых данных, которые предполагают, что за последние 50 тысяч лет на Марсе происходила вулканическая активность. Но предыдущие данные указывали на то, что последнее извержение вулкана на Красной планете состоялось 4 млрд лет назад, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Марс возможно не такая и мертвая планета, как долгое время считали ученые. Новое исследование предполагает, что на глубине в 5,5 метров под поверхностью здесь все еще может течь лава в результате извержения вулкана за последние 50 тысяч лет.

Международная группа ученых проанализировала данные от нескольких десятках недавних марсотрясений и некоторые из них могли быть вызваны только горячим источником, таким как расплавленная лава. Данные с орбитальных аппаратов показывают наличие темных отложений, которые указывают на вулканический регион.

Если новое открытие найдет свое подтверждение, то ученым придется переписать историю Марса, ведь сейчас предполагают, что извержений вулканов на Красной планете не было последние 4 млрд лет.

- Мы обнаружили геологические свидетельства более поздней вулканической активности, которая происходила возможно в течение последних 50 000 лет, — говорит Саймон Штелер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, Швейцария.

Ученые исследовали серию марсотрясений, которые произошли в регионе под названием Cerberus Fossae. Эта область представляет собой несколько почти параллельных трещин, которые были образованы разломами в марсианской коре.

Некоторые предыдущие исследования уже предполагали, что в этом регионе могла происходить вулканическая активность в течение последних 10 млн лет.

- Возможно, наши данные указывают на остатки когда-то активного вулканического региона, а может быть лава все ще движется на глубине до 6 метров под поверхностью, — говорит Штелер.

Ученые считают, что исследуемый регион на Марсе может быть уникальным геологическим образованием, который был сформирован относительно недавними вулканическими процессами.

По словам Штелера, нужно провести дополнительный анализ, но предварительные данные уже интригуют.

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