Нацбанк рассказал о «взбесившихся» ценах на мясо и молоко в Беларуси 1 28.10.2022, 13:36

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Власти не в состоянии скрывать гиперинфляцию.

В Нацбанке рассказали про ситуацию с ценами, что больше всего влияло на их рост в третьем квартале, а также про инфляционные ожидания. Регулятор обращает внимание на заметный скачок цен на мясо и «молочку». «В животноводстве цены продолжили ускоренный рост. Наиболее высокими темпами росли цены на молоко сырое коровье, крупный рогатый скот и свиней», — сообщает Нацбанк.

Про рост цен и инфляционные ожидания

Нацбанк среди прочего пояснил, почему немного замедлился рост цен в годовом выражении — до 17,6% в сентябре (месяцем ранее — 17,9%).

«Снижению интенсивности инфляции содействовало укрепление белорусского рубля, консервативное поведение отечественных потребителей, замедление

инфляционных процессов в РФ, а также стабилизация цен на сырьевые и продовольственные товары на мировых рынках», — сообщает регулятор.

Однако при этом в Нацбанке уточняет, что на рост цен по-прежнему влияет то, что производственно-логистические цепочки до сих пор не могут перестроиться. Проще говоря, у предприятий до сих пор есть вопросы по маршрутам поставок продукции на фоне введенных против Беларуси санкций и контрсанкций Минска (к примеру, по грузовым автоперевозкам).

«Помимо этого, инфляционные ожидания, несмотря на их снижение, остаются

повышенными и по-прежнему являются основным внутренним фактором инфляции», — добавляет Нацбанк. При этом инфляционные ожидания населения в третьем квартале снизились «на фоне стабильной ситуации на валютном и депозитном рынках». Так, ожидаемая населением в следующие 12 месяцев инфляция в сентябре составила 14% (в июне — 15,7%).

В третьем квартале инфляция замедлилась во многом за счет сезонного падения цен, а также из-за административно регулируемых цен и тарифов.

Что касается базовой инфляции, которая рассчитывается без учета сезонного снижения цен, то она в третьем квартале ускорилась — с 19% в июне до 20% в сентябре.

«На динамику базовой инфляции продолжили оказывать давление инфляционные ожидания, превышение цен на потребительском рынке в РФ над потребительскими ценами в Беларуси (более 30% в среднем за третьем квартале), а также высокий уровень затрат на логистику», — поясняет регулятор.

В сельском хозяйстве в третьем квартале наблюдался рост цен как на продукцию растениеводства, так и на продукцию животноводства, уточняет Нацбанк. «В животноводстве цены продолжили ускоренный рост. В сентябре стоимость продукции животноводства подорожала на 30,7% в годовом выражении, увеличившись относительно июня на 9,2 процентных пункта, — сообщает регулятор. — Наиболее высокими темпами росли цены на молоко сырое коровье, крупный рогатый скот и свиней (35,2%, 25% и 24,2% соответственно)».

Про низкий спрос на товары

Внутренний спрос в июле-сентябре оставался сдержанным, сообщает Нацбанк. «Темпы

розничного товарооборота составили «минус» 6,1% по сравнению с «минус» 6,6% кварталом ранее. В сегменте непродовольственных товаров темпы снижения продаж замедлились годовом выражении до «минус» 10,5%, в сегменте продовольственных — сложились на уровне «минус» 1,3%», — поясняет регулятор.

Напомним, в Беларуси нарастают проблемы в розничной торговле. Одна из сложностей — падение продаж. В январе-сентябре розничный товарооборот снизился на 3,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщал ранее Белстат. Месяцем ранее снижение было на уровне 2%. При этом конкретно в сентябре падение составило 6% к такому же месяцу 2021-го. То есть ситуация с продажами ухудшается.

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