ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне в день приезда туда высокопоставленного чиновника из Кремля

ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне в день приезда туда высокопоставленного чиновника из Кремля1
- 28.10.2022, 13:41
- 2,306
После взрывов в небо поднялся столб дыма.
Украинские защитники продолжают наносить удары по транспортным артериям на временно захваченных российскими оккупантами территориях. Очередная «бавовна» у путинской армии произошла в Херсоне.
По предварительной информации, взрыв прозвучал на Антоновском мосту. Об этом сообщают в соцсетях.
«Слышны взрывы в Херсоне, предварительно прилеты по Антоновскому», – говорится в сообщении.
Очевидцы уточняют, что было несколько мощных прилетов. После взрывов в небо поднялся столб дыма.
Напомним, что сегодня в Херсон прибыл первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко.