ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне в день приезда туда высокопоставленного чиновника из Кремля 1 28.10.2022, 13:41

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иллюстрационное фото

После взрывов в небо поднялся столб дыма.

Украинские защитники продолжают наносить удары по транспортным артериям на временно захваченных российскими оккупантами территориях. Очередная «бавовна» у путинской армии произошла в Херсоне.

По предварительной информации, взрыв прозвучал на Антоновском мосту. Об этом сообщают в соцсетях.

«Слышны взрывы в Херсоне, предварительно прилеты по Антоновскому», – говорится в сообщении.

Очевидцы уточняют, что было несколько мощных прилетов. После взрывов в небо поднялся столб дыма.

Напомним, что сегодня в Херсон прибыл первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко.

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