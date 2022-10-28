«Открывал холодильник, выбирал ссобойку — и харчевался без зазрений совести» 28.10.2022, 13:47

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Белорусские айтишники рассказали, что уносили домой из офиса.

Портал dev.by спросил у читателей, бывало ли так, чтобы они что-то забрали домой из офиса — и никто об этом не знал. Или наоборот сотрудники наблюдали, как тают офисные запасы, — и не могли найти «хозяйственного» коллегу.

Вот несколько историй, как из офисов «уходили» домой фрукты, хлопья, вафли и батончики, кофе, молоко и даже «Роллтон» и туалетная бумага.

«Почти каждый день беру с собой домой для жены фрукты»

— Когда я работал Wargaming, часто брал домой всякие вкусняшки, типа хороших хлопьев, которые в магазине по 8 рублей стоили. Иногда — вафли, батончики и «Роллтон».

А сейчас работаю в другой компании и почти каждый день беру с собой домой для жены фрукты: бананы, апельсины, киви, а еще иногда чай пакетированный. Все же надо семейный бюджет беречь. Жена только рада, да и я тоже. Но стараюсь брать так чтобы, никто не видел, хотя камеры в офисе — и про нас знают все.

«Открывал холодильник, выбирал ссобойку — и харчевался без зазрений совести»

— У нас одно время стала пропадать еда из ссобоек, стоящих в общем холодильнике. Почтовая рассылка на всю компанию и воззвания к совести в общем чате не помогали. Сработали только камеры слежения.

Оказалось, один из недавно нанятых сотрудников просто открывал холодильник, выбирал, что понравится, — и харчевался без зазрений совести. Чаще всего из-за гострономических пристрастий этого парня страдал отдел тестирования. Видимо, девушки делали вкусные ссобойки.

Так продолжалось довольно долго — больше месяца, — пока его не поймали. Кроме подъедания чужих ссобоек камеры зафиксировали еще и несколько фактов ночевки в офисе. Очень странно, учитывая, что это был разработчик-синьор с соответствующей этому уровню зарплатой.

Руководство провело с ним беседу, но личность не обнародовало — чтобы не было всеобщего порицания, да и вообще конфликтов. Тем не менее, слухи у нас поставлены хорошо, так что старожилы конечно же разузнали детали. А сотрудник вскоре после инцидента покинул компанию, но по другой, не связанной с этой историей, причине.

«Заметили, что молоко стало уходить быстрее — на 2-3 пакета за неделю»

— У нас в компании был забавный случай несколько лет назад. На кухне в офисе стоит кофемашина — и рядом с ней ящик с пакетами ультрапастеризованного молока, которое не нужно в холодильнике держать до вскрытия.

Офис небольшой, в неделю уходил примерно ящик молока. И тут заметили, что молоко стало уходить быстрее — на 2-3 пакета за неделю, хотя людей в офисе было столько же.

Стали присматриваться и в какой-то момент заметили, что один из сотрудников перед уходом домой заходит на кухню за контейнером от ссобойки — и заодно, раз в пару дней, прихватывает с собой из коробки пакет молока.

Видимо, очень не хватало человеку кальция. С ним провели вежливую беседу — и расход молока в офисе нормализовался.

Тот сотрудник еще пару лет работал у нас и без проблем смотрел в глаза коллегам. Я так понял, что для него вся это ситуация не была неудобной. Вроде: «А так что нельзя было брать домой? Я думал можно. Ну ладно, нельзя — так нельзя».

«Брал кофе, если новый сорт, — попробовать. За 5 лет вынес полкило»

— Я брал домой из офиса кофе, если у нас покупали какой-то новый сорт, — попробовать. Дело в том, что в офисе кофемашина варила то, что пить можно было только за неимением лучшего. А дома аппарат настроен лично мной и под меня — таким образом, я пробовал настоящий вкус нового кофе.

Как оказалось, я был такой не один: видел, что один коллега тоже так делал — в разгар рабочего дня. Мы спокойно обсудлили это у кофемашины. Но больше об этом никто не знал. Я же всегда приезжал в офис первым, и никто не видел, как я беру кофе. Думаю, за 5 лет я вынес где-то полкило.

«Нязграбна ўзяла сваю сумку — адтуль усё пасыпалася»

— Больш за год назад працавала ў маёй камандзе адна дзяўчына, якая цягала дадому туалетную паперу і чай. Пры гэтым заробак ў яе быў значна вышэй за сакральныя «па пяццот» даляраў.

Калі я даведаўся пра гэта, канешне запытаў: «Навошта?» На што яна прадставiла жалезабетонныя аргументы:

— Па-першае, гэтыя рэчы — для супрацоўнікаў, а я супрацоўніца. Па-другое, праз працу на аддаленні я не магу карыстацца гэтымі рэчамі ў офісе, таму карыстаюся імі дома.

Аднак мне падаецца, гэта ўсё ж паталогія.

Як я сам даведаўся пра звычкi дзяўчыны: аднойчы мы ездзілі ў офіс перападпісваць дакументы, і яна нязграбна ўзяла сваю сумку — адтуль усё пасыпалася. Мы былі ўдваix, тады і паразмаўлялі.

Мне здаецца, офіс-мэнаджарка таксама даведалася ці вылічыла яе, бо некалькі разоў яна пісала ў чаціку, што зноў папера кудысці дзелася, і нават спрабавала пільнаваць, — а потым рэзка перастала ўздымаць гэтую тэму.

А дзяўчына з таго моманту прапрацавала ў кампанii яшчэ 3-4 месяцы ды потым сышла.

«Засидевшись допоздна, взял с собой пачку печенья домой — на утро к чаю»

— Несколько раз, собираясь за город, заходил в офис и брал водичку и квас в дорогу. Офис компании был как раз на выезде из Минска.

Один раз, засидевшись допоздна, взял с собой пачку печенья домой — на утро к чаю, потому что было лень заезжать в магазин.

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