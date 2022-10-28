Путин вот-вот выйдет из игры: стало известно о «волнениях» в Кремле 28.10.2022, 13:49

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Наступает момент истины.

Украинский политолог и офицер Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец сообщил, что влиятельное британское издание The Economist написало весьма примечательный материал, в котором делается вывод о том, что российские элиты начали обсуждать будущее без Путина.

«Все понимают, что Путин уже проиграл, написали британские журналисты», – сказал эксперт на своем YouTube-канале.

Березовец подчеркнул, что The Economist – это качественное издание, а не желтая пресса, поэтому его никак нельзя заподозрить в надуманных выводах. Наоборот, выводы здесь всегда выдержаны и основываются на серьезных источниках, в том числе и на разведке.

«Если The Economist позволяет себе делать такие выводы, можете поверить, что дыма без огня не бывает. Журналисты издания заявляют, что Путин вот-вот выйдет из игры: будет выброшен или использует ядерное оружие», – отметил политолог.

Когда Путин поймет, что война конвенциональными методами окончательно проиграна, настанет тот самый критический момент, когда он попытается применить ядерное оружие.

Это непременно произойдет, считает Тарас Березовец. «И вот здесь момент истины: либо он успеет это сделать и после этого станет ядерным террористом и, соответственно, мишенью для Запада и для собственного окружения, либо (бинго!) российские элиты решатся убрать его до того, как он отдаст приказ о применении этого ядерного оружия», – спрогнозировал эксперт.

Кроме того, журналисты The Economist серьезно рассмотрели возможные кандидатуры на замену Путина, но перед этим отметили, что отдельные представители элиты некоторое время убеждали себя в том, якобы Путин не может проиграть.

Это мнение было окончательно разрушено, когда президент РФ объявил «частичную мобилизацию».

«Радикальная группировка, которая состоит из Кадырова и Пригожина, а также ряда других силовиков, представляет самую большую опасность в случае своего прихода к власти. Кто им может противостоять? У журналистов The Economist есть несколько ответов на этот вопрос, – сказал Березовец. – Это может быть Дмитрий Патрушев, родной сын Николая Патрушева, которого называют самым главным претендентом на место Путина. И другие, менее вероятные варианты, – Сергей Кириенко, Сергей Собянин и Михаил Мишустин. Тем не менее в том, что радикальные группировки схлестнутся с вышеуказанными личностями, не сомневается уже никто. И это приведет Россию к полному хаосу».

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