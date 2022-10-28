«Для этого есть коммунальные службы, которым платят зарплату с наших налогов» 28.10.2022, 13:52

Белорусы резко высказались о субботниках.

Если управдом устраивает субботник, значит, деньги, которые полагаются на штат дворников, он кладет себе в карман, считает Егор. На работе у Натальи субботник длился только 45 минут, а потом все собирались на обед. Елена любит субботники, которые горожане устраивали сами, а на работе предпочитает от субботника «откупиться».

В этом году в Жодино городской субботник запланирован на 29 октября. Ex-press.by спросил читателей: как вы относитесь к субботникам?

Егор:

— Есть такой принцип: если ваш управдом устраивает субботник, значит деньги, которые полагаются на штат дворников, он кладет себе в карман. В городе и государстве работает тот же принцип. Так что пошли все с этими субботниками…

Елена:

— На заводе можно откупиться, подписав ведомость, и не тратить свое время. А вообще я люблю настоящие субботники и воскресники. У нас в лесу в Восьмом микрорайоне люди проводили такие уборки. Это было здорово, и был понятен результат. Люди и полезное дело делают, и все друг друга лучше узнают. Потом, глядишь, и стыднее будет уже перед знакомыми матерные слова в лифтах писать и мочевой пузырь где не попадя опорожнять. Но речь, конечно, не об этих «городских субботниках».

Наталья:

— До моего декрета на моей работе было так: мы с сотрудниками, менеджерами и директором убираем возле нашего здания. Работаем в перчатках и с мусорными мешками. На это тратим 30-45 минут, не больше. Недалеко у нас живет сотрудница, у нее свой дом. После уборки все идем к ней, там обедаем хорошенько. Так что никто не был против поработать. Теперь я вышла из декрета, и уже нет той традиции. Никто не хочет идти. Наверное, просто скинемся деньгами и пойдем по домам.

Леонид:

— Никто не хочет выходить в субботу, стараются поработать в будний день, прибрать территорию. Можно и без этого, деньги на субботник вычитают из зарплаты и всё. Субботники на работе добровольно-принудительные. И работу делай свою и на субботник за просто так выйди. Так что субботники на работе — это жесть.

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