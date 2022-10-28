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Нацгвардейцы разбили российскую ДРГ и захватили в плен свежемобилизованного оккупанта

  • 28.10.2022, 13:55
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Нацгвардейцы разбили российскую ДРГ и захватили в плен свежемобилизованного оккупанта

Солдат из «ДНР» сдался в одном из первых столкновений.

Спецназовцы Национальной гвардии разбили группу ДРГ противника на Донецком направлении и захватили в плен «мобилизованного» так называемой «ДНР».

Об этом в Facebook сообщает Национальная гвардия Украины.

«По его словам, он был мобилизован недавно и уже отправлен вместе с другими такими мужчинами в район ведения боевых действий. В одном из первых столкновений их группу разбили», - говорится в сообщении.

Как отмечается, пленного гвардейцы передали соответствующим службам.

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