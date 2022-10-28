В Гомеле предприниматели закрыли торговые павильоны

В Гомеле предприниматели закрыли торговые павильоны5
- 28.10.2022, 14:20
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ИП отказались работать.
Многие предприниматели в Гомеле, как и в других городах Беларуси, 27 октября с утра не открыли свои павильоны. Фото с таким объявлением на закрытой торговой точке на Давыдовском рынке опубликовал паблик «ВГомеле».
Предприниматели перестали торговать из-за того, что неизвестно, как будут действовать введенные властями изменения о ценообразовании. Как формировать цену, чтобы потом не получить штраф или уголовное дело — непонятно, объясняют предприниматели.
Чиновники отреагировали и попытались воздействовать на ситуацию репрессивными мерами. После этого многим арендаторам пришлось открыться.
В частности, в ТЦ «Мандарин Плаза», как стало известно «Флагштоку», с утра не открыли павильоны около 50 предпринимателей. Причины указали разные — от «ремонта» до «продавец заболел». Закрытые до обеда павильоны переписали работники ТЦ и позвали чиновников администрации Советского района, которые провели собрание. На встрече пригрозили штрафом, так как прекращение работы произошло без уведомления за 5 дней и «уважительных причин».
На собрании чиновники заявили, что указа по проверкам в Гомеле у них пока нет, и они сами не понимают, как проверять ИП и на каком основании.
«Из администрации Советского района сказали прямо, (…) что сами на звонке сидят с Минском и разъяснений толком никаких не получили. Более того, еще и представители ИП поехали в Минск для разъяснения ситуации», — сказал источник.