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«Много, Ирина, убитых и раненых: каждый день по 20–30 человек»

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  • 28.10.2022, 14:25
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«Много, Ирина, убитых и раненых: каждый день по 20–30 человек»

Оккупант пожаловался жене на большие потери в его подразделении на Донбассе.

Российские оккупанты признаются во время звонков родным, что каждый день несут большие потери. Перехват очередного телефонного разговора оккупантов Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) опубликовало 28 октября в Telegram.

В ГУР МО пояснили, что во время перехваченного звонка военнослужащий РФ рассказывает о подготовке к наступлению на донецком направлении и потерях.

«Скоро в наступление пойдем. Мы находимся село Тоцкое (в Донецкой области нет такого села, есть Троицкое, вероятно, речь о нем. – ред.), запомнила? Да, будем брать его. Никак месяц уже не можем взять его. А там все дороги наши», – говорит он.

При этом российский военный отмечает, что армия РФ теряет много живой силы.

«Много, Ирина, убитых, раненых. Каждый день по 20–30 человек», – заявляет оккупант, не уточняя, на уровне какого подразделения фиксируются такие потери.

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