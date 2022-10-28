Количество легковых авто на выезд из Беларуси увеличилось в 3,5 раза

Количество легковых авто на выезд из Беларуси увеличилось в 3,5 раза1
- 28.10.2022, 14:31
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Что происходит в пунктах пропуска.
В пятницу, 28 октября, количество легковых авто на въезд из Беларуси в страны ЕС увеличилось в 3,5 раза, грузовых - на треть, сообщает Пограничный комитет Беларуси.
По информации пограничников, длиннее всего очередь из легковушек фиксируется перед польским погранпереходом Бобровники (Берестовица).
- За сутки сопредельные контрольные службы оформили всего 27% машин от нормы, в Тересполе (Брест) - 42%, - сообщает погранкомитет.
Погранпереход Бобровники (Берестовица) не может похвастаться и быстрым пропуском фур. За сутки показатель выполнения нормы пропуска фур на этом переходе только 9%.
А вот через литовское направление в страны Евросоюза проследовало 46% большегрузов от нормы. Латвийские контрольные службы в пунктах пропуска Патерниеки (Григоровщина) и Силене (Урбаны) оформили около 53% фур.