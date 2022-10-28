«Солому кинули на бетон»: российских мобилизованных поселили в полуразрушенных коровниках 2 28.10.2022, 14:37

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Видео опубликовали новобранцы из Пензы.

Военное руководство РФ поселило мобилизованных жителей Пензы на полуразрушенной ферме.

Об этом они рассказали на видео, обнародованном в пятницу, 28 октября, Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.

По словам оккупантов, сначала их поселили в саморобных палатках, однако, когда пошел дождь, те начали протекать, из-за чего оккупантам пришлось разместиться в коровниках.

«Все уже заболели. Все мокрые… Ходим по гов*у… Ни окон, ни дверей. Все открыто. Тут мы спим. Солому кинули на бетон. Вот наша армия», — подытожил автор видео.

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