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«Солому кинули на бетон»: российских мобилизованных поселили в полуразрушенных коровниках

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  • 28.10.2022, 14:37
  • 1,878
«Солому кинули на бетон»: российских мобилизованных поселили в полуразрушенных коровниках

Видео опубликовали новобранцы из Пензы.

Военное руководство РФ поселило мобилизованных жителей Пензы на полуразрушенной ферме.

Об этом они рассказали на видео, обнародованном в пятницу, 28 октября, Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.

По словам оккупантов, сначала их поселили в саморобных палатках, однако, когда пошел дождь, те начали протекать, из-за чего оккупантам пришлось разместиться в коровниках.

«Все уже заболели. Все мокрые… Ходим по гов*у… Ни окон, ни дверей. Все открыто. Тут мы спим. Солому кинули на бетон. Вот наша армия», — подытожил автор видео.

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