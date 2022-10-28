Эксперт: Кремль поставил перед Суровикиным задачу «непозорно» сдать Херсон
- 28.10.2022, 14:45
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Москва переходит к тактике обороны.
Назначение «генерала Армагеддона» Сергея Суровикина командующим оккупационной группировкой ВС РФ имело две «истинные цели». Москва переходит к полноценной тактике обороны.
Об этом в своем блоге в Telegram пишет российский политтехнолог Станислав Белковский.
Первая задача, поставленная перед Суровикиным, это переход оккупационной группировки ВС РФ к «к полной и всеобъемлющей обороне» на фронтах в Украине.
Вторая задача - это освобождение от своего присутствия территорий Украины, которые не в состоянии удерживать ВС РФ.
«Мягкая, как бы непозорная (для Кремля) сдача / жертва некоторых оккупированных украинских территорий», - объяснил Белковский.
К такому выводу эксперт пришел из статьи Фонда Карнеги о Суровикине. Согласно ей, в Кремле надеются оставить под своим контролем часть Донбасса и сухопутный коридор в Крым, то есть удержать Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Новую Каховку.
А вот северную территорию Луганщины, Херсон и весь правый берег области, а также часть Запорожской области власти РФ готовы оставить.