Эксперт: Кремль поставил перед Суровикиным задачу «непозорно» сдать Херсон 28.10.2022, 14:45

2,280

Сергей Суровикин

Москва переходит к тактике обороны.

Назначение «генерала Армагеддона» Сергея Суровикина командующим оккупационной группировкой ВС РФ имело две «истинные цели». Москва переходит к полноценной тактике обороны.

Об этом в своем блоге в Telegram пишет российский политтехнолог Станислав Белковский.

Первая задача, поставленная перед Суровикиным, это переход оккупационной группировки ВС РФ к «к полной и всеобъемлющей обороне» на фронтах в Украине.

Вторая задача - это освобождение от своего присутствия территорий Украины, которые не в состоянии удерживать ВС РФ.

«Мягкая, как бы непозорная (для Кремля) сдача / жертва некоторых оккупированных украинских территорий», - объяснил Белковский.

К такому выводу эксперт пришел из статьи Фонда Карнеги о Суровикине. Согласно ей, в Кремле надеются оставить под своим контролем часть Донбасса и сухопутный коридор в Крым, то есть удержать Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Новую Каховку.

А вот северную территорию Луганщины, Херсон и весь правый берег области, а также часть Запорожской области власти РФ готовы оставить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».