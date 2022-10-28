Польша отменила упрощенный доступ россиян к рынку труда 28.10.2022, 14:55

Эта процедура позволяет легализовать работу в стране за семь дней.

Варшава отменила упрощенную процедуру доступа граждан России к польскому рынку труда. Об этом заявила министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг, сообщает PAP.

Польский министр подписала распоряжение, согласно которому предприниматели не смогут нанимать граждан России на упрощенных условиях.

«Во время нападения России на Украину и растущего миграционного риска из России мы приняли решение отменить облегчение доступа россиян к польскому рынку труда. Предприниматели, если они хотят нанимать российских граждан на основании разрешения на работу, больше не освобождаются от рыночного теста», – пояснила Малонг.

При этом россияне, работавшие легально до введения изменений, могут это сделать, но только до истечения срока действия разрешения или декларации.

Министерство труда и социальной политики объявило, что Российская Федерация снята с процедуры декларирования, которой могут воспользоваться только граждане Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Это быстрая процедура, позволяющая легализовать работу в Польше за семь дней.

В министерстве подчеркнули, что для внесения соответствующих изменений необходимо было внести поправки в два нормативно-правовых акта. Первый касается стран, к гражданам которых применяются определенные положения о разрешении на сезонную работу и положения о заявлении о поручении работы иностранцу. Второй – об определении случаев, при которых разрешение на работу иностранцу выдается вне зависимости от подробных условий выдачи разрешений на работу иностранцам.

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