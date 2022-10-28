Что происходит на рынке жилой недвижимости в Минске 28.10.2022, 14:52

Цены на вторичном рынке просели.

Спрос на квартиры в Минске сохраняется, хотя опустился по сравнению с летом. Цены на жилье снижаются, активнее всего — на однокомнатные квартиры. Об этом рассказала независимый эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская.

Квартиры дешевеют, спрос сохраняется

Можно ожидать, что по итогам октября примерное количество сделок составит около 1300. Это выше среднего показателя (для Минска это 1100). Но уже ниже летнего «хапуна», когда этот показатель переваливало за 1500 и даже 1600.

По данным на 26 октября, в базе Национального кадастрового агентства было зарегистрировано 1122 сделок с недвижимостью. Причем только за сутки база пополнилась 132 сделкам с квартирами и долями в Минске. «Если такими темпами будут грузить еще три дня, предположение, что хапун заканчивается, окажется преждевременным», — отмечала в тот же день эксперт по недвижимости.

Без учета новостроек средняя цена предложения жилья в Минске снизилась, но в пределах статистической погрешности. Так, средняя стоимость однокомнатных квартир уменьшилась на 6,9%. Это включая новостройки. Двухкомнатные квартиры в последний месяц подешевели на 6,6%, трехкомнатные — на 2,2, а четырехкомнатные, наоборот, подорожали на 0,1%.

Кто сейчас активно покупает квартиры

Наталья Литовская выделяет четыре группы наиболее активных покупателей. Самая большая из них — это семьи, которые продали жилье поменьше и использовали накопления, чтобы приобрести квартиру большей площади. «Об этом косвенно говорят предварительные данные о росте числа сделок с двухкомнатными и трехкомнатными квартирами», — отмечает эксперт.

До 20% у некоторых агентств составляют покупатели из регионов, приобретающие жилье в столице для себя или детей.

Третья группа — это те, кто накопил деньги не свое первое жилье, или воспользовался моментом и попросил поддержки для такой покупки у родственников. «Цены на вторичке просели, покупка стала доступней, докредитоваться под 19,5% на эквивалент 10−15 тысяч долларов — посильный вариант для части населения», — объясняет Наталья Литовская.

Еще одна группа покупателей — это условные инвесторы. Причем как из Минска, так и из регионов. «Их все меньше, но они еще есть и дождались цен, которые считают приемлемыми», — отмечает эксперт.

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