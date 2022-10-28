Дмитрий Бондаренко о стратегических союзниках Беларуси 1 28.10.2022, 15:05

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Дмитрий Бондаренко

Ситуация меняется очень быстро.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко в интервью программе Studio X97 рассказал ведущему Евгению Климакину о сценариях развития ситуации в Беларуси и Украине.

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— На ваш взгляд, что конкретно белорусы сейчас могут сделать и должны делать в ситуации, когда война?

— Люди, которые являются патриотами Беларуси должны понимать, что война пришла и на нашу землю. С 24 февраля Беларусь фактически находится в другой ситуации. И если украинские патриоты и украинские власти защищают независимость своей страны, и если мы считаем, что у нас есть своя родина, есть свое государство, то мы должны думать, в первую очередь, как его защищать. И, естественно, судьба Беларуси во многом решается в Украине.

Для наиболее патриотично настроенных граждан Беларуси я бы, конечно, говорил о том, что надо помогать Украине, причем самыми различными способами, в том числе, вступая в ряды основного белорусского подразделения, которое воюет в составе ВСУ — полк Калиновского. Сегодня речь идет уже о том, чтобы полк превратился вначале в полноценную бригаду, а, может быть, даже и шире. Потому что здесь и помощь Украине в военном плане, и подготовка к освобождению Беларуси.

Людям призывного возраста я бы советовал убегать, выезжать из Беларуси любым путем. Кстати, интересно мне говорили друзья из полка Калиновского, что у них были последние добровольцы, которые приехали из Беларуси, потому что на семейном совете им сказали: «Ребята, мы не хотим, чтобы вы служили в белорусской оккупационной армии и воевали на стороне России. Выезжайте и езжайте в полк Калиновского».

Надо помогать всячески. Помогать Украине. Помогать друг другу. И быть в готовности вернуться в Беларусь. Потому что ситуация меняется очень быстро. Я летом считал, что ситуация стабилизировалась надолго, что будет долговременная война, а тут - невероятные успехи украинской армии, они меняют ситуацию очень быстро. Освобождены огромные территории. И сегодня, если карта ляжет так для Украины, что будет освобожден Херсон, то будет совершенно другая ситуация. Может, нам надо будет возвращаться в Беларусь с разных сторон: из Украины, из Польши, из Литвы, из Латвии. Нам — это десяткам, сотням тысяч белорусов, которые уехали.

— Но тогда прямо напрашивается вопрос: как побеждать?

— Военная победа очень часто определяется наличием союзников. Мы таких союзников имеем, у нас такие союзники есть — это Украина, это страны Евросоюза, это страны НАТО, страны демократического мира. В первую очередь, мы должны убедить наших союзников, наших партнеров помочь нам. Мы, как украинцы, будем воевать сами, вы нам дайте оружие, окажите помощь. И мы как независимая страна говорим: украинцы, помогите нам победить. Мы будем бороться сами, у нас хватает лидеров, хватает смелых людей. Революция 2020 года это показала. Мне сегодня, особенно после 2020 года, за белорусов не стыдно, я думаю, мы свое слово сказали и еще скажем.

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