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Бойцы ВСУ ликвидировали известного в России ютубера и радиоведущего

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  • 28.10.2022, 15:07
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Бойцы ВСУ ликвидировали известного в России ютубера и радиоведущего

Оккупант оставил гражданскую профессию и поехал искать «приключений» на войне.

Украинские военные ликвидировали известного в России ютубера и радиоведущего Игоря Невьянского, больше известного, как Dark Marshall. Об этом сообщил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

На его странице в российской соцсети указано, что Невьянскому было 29 лет. Он окончил Уральское горнозаводское училище в Свердловской области. Также сообщается, что оккупант служил в воинской части №3737 в г. Моздок.

Невьянский не только вел свой канал, но и озвучивал книги.

Некая Анастасия Кoчегарова сообщила о том, что оккупант был ликвидирован 21 октября. Он получил какое-то ранение, несовместимое с жизнью.

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