В Латвии белоруса приговорили к восьми годам тюрьмы за шпионаж 28.10.2022, 15:12

Он успел собрать информацию как минимум по 17 объектам государственной важности.

Рижский городской суд 28 октября приговорил гражданина Беларуси к восьми годам лишения свободы за шпионаж в пользу белорусской военной разведки, сообщает агентство LETA.

Белорус был задержан 15 февраля 2022 года при содействии контрразведки. Следствие утверждало, что по поручению белорусской военной разведки обвиняемый тайно фотографировал и снимал на видео объекты системы обороны Латвии, критической инфраструктуры электроснабжения, а также важные объекты гражданской сферы.

Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что обвиняемый получил разведывательную информацию как минимум по 17 объектам государственной важности.

Информация такого характера могла представлять важность как для Беларуси, так и для ее союзника — России. Эти данные могли быть использованы в случае возможного военного конфликта с НАТО, в том числе с Латвией, для планирования диверсий или атак на военные объекты и критическую инфраструктуру страны. Таким образом, информация, полученная лицом незаконным путем и переданная службе военной разведки Беларуси, потенциально могла нанести существенный ущерб обеспечению основных функций латвийского государства и обороноспособности в условиях военного конфликта.

В ходе следствия было установлено, что для тайного сотрудничества белорус был завербован и обучен на родине.

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