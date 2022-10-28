В Латвии белоруса приговорили к восьми годам тюрьмы за шпионаж
- 28.10.2022, 15:12
Он успел собрать информацию как минимум по 17 объектам государственной важности.
Рижский городской суд 28 октября приговорил гражданина Беларуси к восьми годам лишения свободы за шпионаж в пользу белорусской военной разведки, сообщает агентство LETA.
Белорус был задержан 15 февраля 2022 года при содействии контрразведки. Следствие утверждало, что по поручению белорусской военной разведки обвиняемый тайно фотографировал и снимал на видео объекты системы обороны Латвии, критической инфраструктуры электроснабжения, а также важные объекты гражданской сферы.
Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что обвиняемый получил разведывательную информацию как минимум по 17 объектам государственной важности.
Информация такого характера могла представлять важность как для Беларуси, так и для ее союзника — России. Эти данные могли быть использованы в случае возможного военного конфликта с НАТО, в том числе с Латвией, для планирования диверсий или атак на военные объекты и критическую инфраструктуру страны. Таким образом, информация, полученная лицом незаконным путем и переданная службе военной разведки Беларуси, потенциально могла нанести существенный ущерб обеспечению основных функций латвийского государства и обороноспособности в условиях военного конфликта.
В ходе следствия было установлено, что для тайного сотрудничества белорус был завербован и обучен на родине.