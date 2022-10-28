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Украинская армия вклинилась в оборону РФ между Кременной и Сватово

  • 28.10.2022, 15:27
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Украинская армия вклинилась в оборону РФ между Кременной и Сватово

Перерезана важная трасса снабжения оккупантов.

У Сил обороны Украины есть продвижение в Луганской области, несмотря на сложные погодные условия. Оккупационные силы РФ теряют контроль над Луганской областью.

Произошло продвижение ВСУ в сторону ключевых городов: Кременная и Сватово. Информацию подтвердил в эфире украинского телеканала глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«На Сватовском и Кременном направлениях есть продвижение наших защитников», - рассказал глава области.

Он уточнил, что более высокие темпы контрнаступления Силам обороны Украины мешают нарастить сложные погодные условия, а именно, интенсивные дожди.

Информацию подтвердил и украинский военкор Богдан Мирошников в Telegram.

Он также сообщил о поражениях оккупантов на Сватовском направлении. «В направлении Кременной и Верхнекаменки - Шипиловки продолжаются безрезультатные атаки врага», - поделился информацией журналист.

Предположительно, под успехом подразумевается перерезание украинскими силами трассы Сватово - Кременная, которая играла важную роль в снабжении оккупационной группировки ВС РФ.

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