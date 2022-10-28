Индия и Китай устроят Путину «вырванные годы» 28.10.2022, 15:21

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Две крупные державы выдвинули ультиматум главе Кремля.

Украинский журналист, военный и политический обозреватель Иван Яковина убежден в том, что Индия и Китай заинтересованы в «мире во всем мире».

Лидеры этих стран на саммите ШОС дали Путину время до 15 ноября, чтобы он добился перемирия, а еще лучше - мирного соглашения с Украиной, в противном случае они перестанут ему помогать, устроив большие неприятности.

Такое мнение эксперт высказал в интервью Василию Голованову, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Фабрика новостей».

Из-за действий РФ очень сильно страдает мировая экономика, и, по мнению Яковины, Индию и Китай больше беспокоят не страдания украинского народа, а собственные проблемы, которые могут значительно усугубиться из-за экономического кризиса во всем мире.

В Индии примерно сто миллионов жителей живут на один доллар в день, и для них даже малейшее повышение цен на продовольствие очень ощутимо и существенно.

«Там дело может закончиться голодом. Чтобы этого не произошло, Индии нужна мировая стабильность. Не только в регионах Южной и Юго-Восточной Азии, но и вообще во всем мире. Нужно, чтобы Европа и США покупали в спокойном режиме индийские товары и услуги и, в свою очередь, отправляли в Индию продовольствие и технологии для того, чтобы там все было в порядке», – объяснил журналист.

В Китае несколько другие соображения на этот счет, но Си Цзиньпину тоже очень выгоден мир. В Поднебесной большие экономические проблемы, которые могут быть решены только при деятельном участии Запада, а Запад настаивает на том, чтобы Китай прекращал помогать России.

«И если он не прекратит, то и Запад не будет оказывать Китаю помощь для решения китайских проблем», – подчеркнул аналитик.

По мнению Яковины, если Путин до 15 ноября не достигнет перемирия с Украиной, Индия и Китай устроят ему большие неприятности: «Лидеры этих стран считают его ответственным за то, что он начал войну, и за то, что не смог в ней быстро победить, поэтому, с их точки зрения, он виноват во всем, что сейчас происходит. Индия и Китай будут говорить: «С тобой слишком тяжело. Если тебя кто-то поменяет, мы будем не против. Мы не будем поддерживать тебя. Мы будем ждать нового президента».

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